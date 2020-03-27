Полиция разыскивает пропавшего 10-летнего ребенка в Москве

Москва, 27 марта. В Москве разыскивают 10-летнего ребенка, который сбежал из дома в Наро-Фоминске.

Поиском Артема Свинцова, 2010 года рождения занимаются правоохранительные органы и волонтеры поисково-спасательного отряда «МоскваСпас». Согласно предварительным данным, мальчик может находиться в Москве.

Ребенок днем играл во дворе частного дома в Наро-Фоминске. Пока его родители готовили обед, Артем пролез под забор и сбежал. Ранее он часто говорил, что хочет навестить бабушку, проживающую в Санкт-Петербурге. Добираться он туда планировал, прицепившись к электричке.

Приметы мальчика: рост 1,4 м., худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Артем был одет в черную шапку, синюю куртку, черные джинсы и синие кроссовки.

Если вы располагаете данными о местонахождении ребенка, то обращайтесь на горячую линию «МоскваСпас» по номеру 8-800-550-63-61.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Московской области арендодатель обнаружил в квартире 2-летнего ребенка с запиской с просьбой передать его правоохранительным органам. Мальчик был в квартире один.