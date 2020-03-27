Волонтеры снабдят едой и лекарствами сургутчан, сидящих на карантине из-за коронавируса

Сургут, 27 марта. В Сургутском районе создается волонтерский корпус, который будет снабжать жителей, оставшихся дома, лекарствами, продовольствием и предметами первой необходимости. Как сообщается, в него уже вступили первые 20 человек.

Кроме того, с будущими волонтерами будет проведен инструктаж по взаимодействию с экстренными службами на случай внезапного осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе. Подчеркивается, что никаких ограничений нет и вступить в волонтерский корпус могут все желающие.

«Мы приступили к работе в этом направлении и уже получили заявки от 20 жителей района. Ожидаем, что с каждым днем эта цифра будет расти», — рассказала замглавы Сургутского района Татьяна Османкина.

Для подачи заявки нужно просто зарегистрироваться на сайте Гумкорпус.рф или же позвонить по телефону 88(3462) 55-07-18 (добавочный 209).

Отметим, что в районе до 6 апреля закрыты все школы и учреждения дополнительного образования. Затем учащиеся перейдут на дистанционное обучение. Детские сады с 30 марта по 3 апреля будут работать только по заявлению родителей, пишет Infox.ru.

Коронавирусная инфекция впервые была выявлена в конце 2019 года в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР). Вскоре заболевание охватило большинство стран мира на всех континентах планеты, кроме Антарктиды. Количество заразившихся уже превысило 480 тысяч человек, скончались более 21 тысячи заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала заболевание пандемией. Некоторые эксперты считают, что вирус в китайский город Ухань, где впервые зафиксировали вспышку пневмонии, могли завезти американские военные.

ООН собирается представить гуманитарный план по предоставлению помощи пострадавшим от коронавируса странам, сообщила «Газета.ру». По словам генсека организации Антониу Гутерриша, в документ включат просьбу о выделении двух миллиардов долларов, чтобы «гуманитарный ответ был как можно более эффективным».