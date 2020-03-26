Певица Нетребко поразила поклонников своей физической силой

Москва, 26 марта. Оперная певица Анна Нетребко нашла себе экстремальное развлечение на карантине — перестановка мебели. Артистка поделилась в Instagram кадрами, где она с легкостью передвигает стол, диван и большой горшок с растением.

Оперная певица нашла плюсы от постоянного пребывания в четырех стенах на фоне вспышки коронавируса и посвящает себя тому, на что не хватало времени из-за плотного графика. Со скуки 48-летняя Нетребко принялась за перестановку мебели в доме.

«…шла третья неделя гребанного карантина...», — выразила недовольство артистка в Instagram.

Подписчики оперной дивы оценили забавный ролик и ее физические способности.

«Aнна, еще можно ремонтом заняться, полы перестелить, окна помыть», — напоминает @lilialaso. «Аннушка, а носочки вязать не пробовали? Меня успокаивает», — посоветовала @el_artyukh. «О! Мебель переставляете! Шаг следующий — переклеить обои!» — комментирует @natakilina18. «Вот это Женщина!» — восхитилась @natalia___21_.

Некоторые поклонники отмечают стильную пижаму Нетребко и интерьер ее дома.

«Крутые Мики Маусы на штанишках», — подметила @tatanakaraseva629. «Какой клевый диван», — написала @cyrtenes.

Недавно Анна Нетребко показала подписчикам в Instagram свою прогулку по безлюдным улицам Вены, которые опустели из-за пандемии коронавируса.