Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

Москва, 26 марта. Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в Донбассе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня, заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

После завершения очередного этапа переговоров, которые в этот раз прошли в режиме видеоконференции, Грызлов заявил журналистам, что ситуацию в Донбассе «резко осложняют новые нарушения со стороны Вооруженных сил Украины».

«По информации участников Контактной группы, только за последние сутки киевские силовики неоднократно проводили обстрелы территории Донбасса, в том числе по жилым домам. Есть новые разрушения, повреждения жилых домов и других гражданских объектов, и есть раненые», — сообщил Грызлов.

Представители Донецкой и Луганской народных республик потребовали от ОБСЕ жестко отреагировать на нарушения со стороны ВСУ. Однако, по словам Грызлова, на переговорах в четверг «представители ОБСЕ не проявили ответственной позиции», передает ТАСС.

«Киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня», — добавил он.

Кроме того, Киев отказался согласовывать списки на обмен пленными.

Отметим, ранее Украина через ОБСЕ предложила Российской Федерации обеспечить полное перемирие на территории Донбасса на время пандемии коронавируса COVID-19. С таким заявлением выступила народный депутат от президентской фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

В комментарии Федеральному агентству новостей официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник подчеркнул, что Украина в очередной раз не желает видеть правду — Россия не является стороной конфликта, она — лишь гарант соблюдения Минских соглашений. Москва оказывает Донбассу лишь гуманитарную помощь. По словам Мирошника, обращение Верещук — это провокация. Его цель не прекращение огня, а достаточно наивная попытка «очередного украинского политикана» обвинить Россию в развязывании войны в Донбассе.