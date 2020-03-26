Шесть человек погибли при пожаре в бараке в Екатеринбурге

Екатеринбург, 26 марта. Шесть человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Огонь охватил двухэтажный барак на Омской улице.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило в 23.06 по местному времени (21.06 по московскому). На улице Омская, 91, разгорелся пожар в двухэтажном деревянном доме: огонь охватил подъезд и кровлю барака на площади 150 кв.м.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно смогли эвакуироваться десять человек.

Согласно последним данным, при пожаре погибли шесть человек. Их тела уже обнаружены. Еще один человек пострадал.