Разин отозвал иск к Лещенко, узнав о его госпитализации

Москва, 26 марта. Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что отзывает иск против Льва Лещенко. Он объяснил, что принял такое решение, узнав о госпитализации артиста.

Конфликт между Разиными и Лещенко произошел в конце февраля в эфире программы «Привет, Андрей!», которую ведет Андрей Малахов. Причиной перепалки стал бывший солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов.

Тот заявил, что Разин запрещает ему ездить с гастролями, а сам исполняет его песни под фонограмму. Лещенко отметил, что популярность «Ласкового мая» – полностью заслуга Шатунова, а Разин лишь «администратор», который «выдает себя за певца». После этой передачи Разин подал три иска о защите чести и достоинства против Лещенко, Шатунова и Малахова.

В этот четверг Разин, узнав, что Лещенко госпитализирован, принял решение отозвать свой иск.

«Узнав о несчастье, которое случилось с Львом Валерьяновичем Лещенко, я дал команду моим адвокатам отозвать иск о защите чести и достоинства, который был подан в Нагатинский суд. Сегодня он в таком состоянии, что я не вправе судиться с ним. Поэтому я от чистого сердца желаю ему скорейшего выздоровления и чтобы он как можно быстрее вернулся в строй. Претензий к нему я больше не имею», — написал Разин в своем аккаунте в соцсетях.

Разин подчеркнул, что иск против Малахова и Шатунова остаются, и он намерен судиться дальше.

По данным СМИ, Лещенко лег в инфекционную больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Близкий друг артиста Владимир Винокур назвал враньем информацию о том, что Лещенко болен коронавирусом.

При этом концертный директор артиста подтвердил, что Лещенко находится в реанимации, однако диагноз не озвучил. Он подчеркнул, что у Лещенко были тяжелые гастроли, несколько перелетов. И сейчас 78-летний исполнитель «подпитывается кислородом».