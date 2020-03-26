Ахмад Мисмари сообщил о ликвидации более сотни наемников ПНС за последние 3 дня

Тобрук, 26 марта. Более сотни сирийских наемников были убиты в боях на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии за последние 3 дня, сообщает официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмад Мисмари.

«За последние 72 часа на различных точках соприкосновения линии фронта в Триполи убито 103 сирийских наемника-террориста, которые противостояли нашим силам», — пишет Мисмари у себя в Facebook.

Недавно ПНС предприняло попытку атаковать подконтрольную ЛНА авиабазу «Эль-Ватыя». Как отмечают в командовании ЛНА, штурм боевиков был отбит, а столкновения в районе Триполи идут на нескольких направлениях. По словам Мисмари, все заявление главы ПНС Файеза Сарраджа о приверженности перемирию являются ложью.

Ранее сообщалось, что жители ливийского города Абу Каммаш и пограничный пункт Рас Джадира на ливийско-тунисской границе отказались признавать власть режима Сарраджа, встав на сторону армии фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара.