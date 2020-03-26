Брежнева показала поклонникам закулисье модных съемок

Москва, 26 марта. Певица Вера Брежнева показала своим поклонникам закулисье съемок для глянцевого издания. Поклонники пришли в восторг от спортивного вида артистки.

На своей странице в Instagram Брежнева опубликовала видео, в котором запечатлена часть фотосъемки для глянцевого журнала. На кадрах артистка танцует в велосипедках на лямках и спортивной куртке в стиле 90-х.

По словам певицы, «беззаботная съемка» проходила еще в феврале («кажется в другой жизни», добавила она).

«Все получилось на одном дыхании с моей любимой командой, очень хочу чтобы наше настроение передалось и вам!» — написала Брежнева.

Подписчики певицы пришли в восторг от ролика и спортивного вида Брежневой.

«Какая же вы нереально красивая и крутая», — пишет пользователь под ником vbband_fan.

«Вера, скажите пожалуйста, какие батарейки вы используете для поддержания такой активности 24/7?» — шутит hannahmeleva.

«Ты заряжаешь энергией и позитивом. Спасибо», — добавил jeka_diskoman.

«От такой красоты сразу на душе светло становится! Спасибо Вера, Вы супер», — отметила tatochka.tati.

Ранее Брежнева показала, чем ее супруг продюсер Константин Меладзе занимается дома во время карантина. Композитор сидел в одиночестве и наигрывал мелодию за пианино, но Брежнева вмешалась в творческий процесс и решила поговорить, поинтересовавшись, чем он занимается.

Смущенный Меладзе на секунду отвлекся и с юмором ответил: «Ерундой». После этой фразы композитор посмеялся, а вместе с ним и супруга.