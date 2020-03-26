На Украине предложили зомбировать детей комиксами про «ветеранов АТО»

Киев, 26 марта. Украинские власти должны создавать комиксы о «героях АТО» для просвещения школьников, заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Он отметил, что восьмиклассники ничего не знают о событиях, которые произошли в 2014 году.

«Мне герой Украины Жемчугов рассказывал, что школьники, 8-й класс, ты их начинаешь расспрашивать про 14-й год, о начале войны, а они не знают. Он им говорит имя Моторола, а они не знают кто это. Если начинаешь уже о каких-то своих, то тоже не знают», — говорит Дробович.

По его мнению, донесением информации школьникам должна заняться «креативная индустрия» путем создания комиксов.

В начале марта сообщалось, что на Украине вступило в силу положение министерства образования, предусматривающее повсеместное введение в школьную программу нового предмета — «Защиты украинской родины». Отныне все ученики 10-11-х классов, а также учащиеся некоторых ПТУ будут учиться навыкам обращения с оружием, а также постигать азы антироссийской пропаганды. Преподавать предмет детям будут так называемые «ветераны АТО», многие из которых являются членами экстремистских батальонов.

Недавно, украинские националисты, участвовавшие в гражданском конфликте в Донбассе, отправили в Офис президента Украины письмо, в котором требовали вернуть отмененные льготы. Радикалы в своем послании Зеленскому отметили, что если льготы не будут восстановлены, то «территорию страны от Ужгорода до Славянска захлестнут массовые мероприятия по борьбе с распространением коронавируса». В том числе националисты заявили о своем намерении «чихать и кашлять на каждого прохожего», а также перекрывать автомагистрали.