Тамбовские депутаты премировали мэра, застрявшую во Вьетнаме

Тамбов, 26 марта. Депутаты Тамбовской городской думы приняли решение премировать мэра города Наталию Макаревич, которая застряла во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает депутат заксобрания города Артем Александров.

Как рассказал Макаревич на своей странице в Facebook, она сейчас находится с дочерью во Вьетнаме под наблюдением специалистов. Она подчеркнула, что соблюдает все меры безопасности. Мэр города объяснила, что вылетела за границу 16 марта, до ввода массовых ограничений передвижения в мире.

Представители администрации города отметили, что поддерживают связь с главой Тамбова, которая предпринимает все усилия, чтобы вернуться домой. Одновременно с этим заксобрание приянло решение выплатить премии городскому руководству.

«Тамбовская городская дума решила: выплатить лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе в Тамбовской городской думе, администрации города Тамбова, контрольно-счётной палате города Тамбова, избирательной комиссии города Тамбова единовременные премии в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений», — говорится в проекте решения заксобрания.

Как объяснил Александров, мэр города и председатель городской думы получают примерно 200 тысяч рублей в месяц. Проект решения о премировании был внесен председателем комитета Владимиром Сергеевым, который тоже оказался в списке получивших премии.

«А Макаревич также была в этом перечне, как глава Тамбова», — отметил Александров.

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Согласно официальным данным ВОЗ на вечер вторника, в России общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 658. Зафиксировано два летальных случая, пишет «Газета.ру».

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