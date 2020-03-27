Сирия новости 27 марта 07.00: похищения в Эс-Сувейде, в Дейр-эз-Зоре взорвался автомобиль боевиков SDF

Сирия, 27 марта. На востоке Дейр-эз-Зора был взорван автомобиль боевиков SDF. Двое молодых людей были похищены в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1 – запрещено в РФ): подозревается в подрыве автомобиля курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери при теракте на востоке Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: вывела войска с авиабазы в Ираке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Самодельная бомба взорвалась в автомобиле курдских боевиков на востоке провинции. Как передает новостной портал Baladi News, инцидент произошел рядом с нефтегазовым месторождением «Аль-Омар», где также расположена одна из баз «Демократических сил Сирии» (SDF). Один боевик погиб на месте, двое других получили ожоги и осколочные ранения, с которыми были доставлены в госпиталь. Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» возлагают вину за минирование автомобиля на террористов «Исламского государства», которые продолжают свою подпольную деятельность в зонах контроля курдских вооруженных формирований.

Провинция Хасака

Два сотрудника сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли в результате ДТП в деревне Сальхия. Как сообщает портал Alk Habour, столкновение произошло на перекрестке, когда патрульный автомобиль курдских боевиков выехал на дорогу перед микроавтобусом.

Провинция Эс-Сувейда

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), неизвестные боевики похитили двух молодых людей в поселении Аль-Карая. По информации источника, молодые люди приехали из соседней провинции Даръа на заработки, после чего перестали выходить на связь со своими семьями. Местные источники агентства подтвердили, что обоих юношей вместе с их автомобилем похитили неизвестные вооруженные лица. Родственники ожидают в ближайшее время получить требования выкупа. Ранее медиаактивисты сообщали о вылазке боевиков в деревне Аль-Ханида, где был похищен молодой мужчина. 24 марта в окрестностях поселка Аль-Барид было найдено неопознанный труп со следами пыток.

Ирак

Как передает Telegram-канал Directorate 4, американские военнослужащие продолжают вывод своих войск из Ирака. По информации источника, ВС США покинули военный аэродром в районе поселения Каяра. Ранее американские войска оставили свою базу в городе Аль-Каим на границе с Сирией. Аэродром и базы полностью будут переданы под контроль ВС Ирака.

Напомним, что 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции после того, как США грубо нарушили нормы международного права. 3 января американские истребители нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, целью которого был кортеж высокопоставленных офицеров армии Ирана и сил специального назначения «Кудс», в результате чего скончался генерал Касем Сулеймани и замглавы «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандис. Президент Ирака Бархам Салех осудил действия США и назвал их атакой на суверенитет страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.