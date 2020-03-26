Коронавирус в Черной Африке: сводка по состоянию на 26 марта

Федеральное агентство новостей публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Черной Африки.

Восточная Африка

Эфиопия [заражений: 12]

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али помиловал 4011 заключенных, учитывая характер передачи вируса и прекращение переполненность тюрем, и пожертвовал свою ежемесячную зарплату в поддержку усилий по борьбе со вспышкой коронавируса. Освобождение заключенных начнется в четверг.

«Учитывая характер передачи вируса и прекращение переполненности тюрем, дела 4011 заключенных были прекращены и помилованы», — сказал Аданех, добавив, что освобождение начнется в четверг.

Условия содержания в тюрьмах Эфиопии являются «жесткими и в некоторых случаях опасными для жизни», омраченными «грубой переполненностью и недостаточным питанием, водой, санитарией и медицинской помощью», говорится в последнем ежегодном докладе Госдепартамента США по правам человека в Эфиопии.

Должностные лица Эфиопского института общественного здравоохранения говорят, что все случаи связаны с людьми, которые выезжали из-за рубежа или имели прямой контакт с людьми, которые выезжали из-за рубежа.

Премьер-министр распорядился принять ряд мер по предотвращению широкомасштабной передачи коронавируса, включая закрытие сухопутных границ и ограничение переполненности автобусов и такси.

Однако призывы Абия Ахмеда Али к эфиопам практиковать социальное дистанцирование в некоторых кругах остались без внимания, поскольку в столице Аддис-Абебе продолжают формироваться большие толпы людей для проведения религиозных церемоний и других мероприятий.

Кроме того, в среду офис Абия объявил о создании национального комитета, на который возложена задача «сбора финансовых и нефинансовых материалов для готовности к чрезвычайным ситуациям COVID-19»

Кения [заражений: 31]

Президент Кении объявил о сокращении заработной платы для себя и своего заместителя, а также категории высших государственных чиновников. Ожидается, что все сэкономленные средства пойдут на оказание помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Выступая в среду, президент Кениата сказал он сам и заместитель Руто откажутся от 80% их заработной платы.

Другие детали, которые он дал во время своего брифинга были:

Национальное казначейство предложит изменить налоговое обложение лицам, зарабатывающим меньше 24 000 ш24 000; Подоходный налог снизится с 30% до 25%.

Ежедневный комендантский час с 7 вечера до 5 утра с пятницы, 27 марта 2020 года.

Все государственные и государственные служащие с уже существующими заболеваниями или в возрасте 58 лет и старше берут отпуск или работают из дома.

Руанда [заражений: 41]

Закрыты неосновные предприятия, приостановлены поездки между городами и районами, а неосновные перемещения вне дома запрещены. Любые руандийцы или законные граждане страны, возвращающиеся в страну, будут подвергаться обязательному 14-дневному карантину в специально отведенных местах.

Сейшельские Острова [заражений: 7]

7 человек уже скончались. В карантине находятся 73 человека; в Упорнеске, Рош Каймани и Бо-Валлон.

За этим следят группы по наблюдению при поддержке поддерживают со стороны правоохранительных органов.

Бронирование рейсов и прибытие на Сейшельские Острова значительно сократилось, и это уже свидетельствует о признаках негативного воздействия на местную экономику. Однако в случае эскалации вспышки во всем мире существует возможность новых случаев заболевания COVID-19 среди пассажиров, которые уже прибыли на Сейшельские Острова.

Пересмотренные меры в отношении поездок, действующие до дальнейшего уведомления:

Запрещен въезд в государство (авиа или морским путем) всем, кроме возвращающихся граждан Сейшельских Островов, авиакомпания несет ответственность за немедленное возвращение пассажира.

Все граждане Сейшельских островов, возвращающиеся из любой страны, будут подвергнуты дополнительному медицинскому обследованию и помещены под обязательный карантин в течение не менее 14 дней по прибытии.

Все путешественники должны немедленно обращаться за медицинской помощью, если они чувствуют себя плохо, а также информировать своего врача об их истории путешествий и возможных контактах.

Иностранный гражданин, который требует въехать на Сейшельские Острова для любой специальной миссии, должен получить письменное разрешение Комиссара по вопросам общественного здравоохранения до выезда из страны происхождения.

Сомали [заражений: 2]

Легенда сомалийского футбола Мохамед Фарах умер в лондонской больнице после заражения Covid-19 в возрасте 59 лет

Платежи по задолженности Сомали перед Всемирным банком, Международным валютным фондом (МВФ) могут быть приостановлены в свете COVID-19

Судан

Власти Судана распорядились освободить тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса в тюрьмах страны.

«Первая партия заключенных из (в общей сложности) 4217 человек была освобождена из тюрьмы Аль-Хода в городе Омдурман», - сообщило официальное информационное агентство SUNA.

Сотни суданцев, отказались от медицинского надзора по всей стране на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, поскольку ограничительные меры, используемые для сдерживания распространения болезни в стране, встретили сопротивление и опасения.

Танзания [заражений: 13]

Танзанийский чиновник вызвал полемику в обществе после того, как он рассказал, что оппозиционный политик имеет больного коронавирусом в семье.

Он утверждал, что оппозиционный политик Фриман Мбоу отменил запланированные политические митинги, потому что в его доме находился пациент с коронавирусом.

Джибути [заражений: 11]

Со вторника 24 марта Джибути находится в изоляции. Глава государства Исмаил Омар Геллех также установил недельный отпуск для всего несущественного персонала администрации, за исключением служб здравоохранения, полиции, жандармерии, таможни и армии.

Маврикий [заражений: 81 | смертей: 2]

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот объявил во вторник вечером полную блокировку всех супермаркетов, магазинов и пекарен до 31 марта, начиная со среды утром, чтобы защитить граждан от смертельной COVID-19 (коронавирус)

Эритрея [заражений: 4]

Коммерческие пассажирские рейсы в Эритрею и из нее не будут разрешены с полуночи сегодня (25 марта 2020 года). Запрет будет действовать в течение двух недель до дальнейшего рассмотрения.

Уганда [заражений: 14]

Уганда, где от коронавируса на данный момент умерли 14 человек, закрыла свои границы для всех новых беженцев, прибывших в рамках усилий по сдерживанию нового коронавируса в стране, которая уже давно держит свои двери открытыми для тех, кто спасается от конфликтов и других проблем в регионе.

Генеральный директор Службы здравоохранения Уганды д-р Генри Мвебеса в телевизионном обращении заявил, что среди пяти новых случаев заболевания два китайских гражданина, которые бежали от карантина вместе с четырьмя другими.

Они были найдены в районе Западного Нила, граничащем с восточной частью Демократической Республики Конго и южным Суданом, и позднее им будет предъявлено обвинение в суде.

Угандийский музыкант-рэпер, ставший политиком, Боби Вайн, известный как «Ghetto President», выпустил песню для повышения осведомленности о пандемии коронавируса, как его страна вводит новые ограничения в попытке остановить распространение вируса.

Центральная Африка

Камерун [заражений: 75 | смертей: 1 | выздоровлений: 2]

По меньшей мере 500 граждан Камеруна все еще ждут результатов своих результатов по коронавирусу.

Правительство Камеруна предупредило тех, кто не соблюдает 13 мер, принятых для оказания помощи в борьбе со вспышкой COVID-19, подвергая себя суровым санкциям.

Дань были заливки для покойного саксофониста Эммануэль Ndjocke Dibango ака Ману Дибанго, который умер во вторник во Франции из-за коронавируса.

Многие музыканты в своих аккаунтах в соцсетях скорбят о легенде африканского джаза 86-летнем Ману Дибанго (Эммануэль Нджоке Дибанго), который умер во вторник от коронавируса. О том, что он заболел стало известно 18 марта.

Даты Кубка африканских наций 2021 остаются неизменными. Футбольный руководящий орган континента сообщил, что турнир, проведение которого планировалось в Камеруне, будет проведен, несмотря на распространение Covid-19

724 человека находятся на карантине в связи с выявленными контактами с инфицированными лицами. Однако ВОЗ констатирует, что не все из них соблюдают режим изоляции. Также стало известно, что в числе помещённых на карантин лиц находятся глава МИНУСКА Манкёр Ндиай и заместитель Специального представителя Генерального секретаря ООН в ЦАР Лизбет Куллити.

Конго-Браззавиль – 4

Филипп Нсонде-Мондзи , генеральный директор по борьбе с мошенничеством в сфере конкуренции и торговли в конголезском министерстве торговли и снабжения, призвал трейдеров не использовать преимущества пандемии коронавируса, чтобы вызвать инфляцию в Конго

ДР Конго [заражений: 53 | смертей: 3]

Президент Филикс Чисекеди объявил чрезвычайное положение в стране и закрыл национальные границы в попытке остановить потенциальное распространение пандемии коронавируса.

Китайская компания MMG Ltd в понедельник заявила, что горнодобывающая компания Katanga получила предписание о замораживании некоторых активов своего медного рудника Кинсевере в Демократической Республике Конго и добивается возмещения убытков в размере $258 млн по контракту на оказание услуг в горнодобывающей промышленности.

Город Киншаса, столица Демократической Республики Конго, помещен на карантин из-за пандемии Covid-19, полиция обвиняется в насилии в Дакаре с целью принуждения к соблюдению комендантского часа

Экваториальная Гвинея [заражений: 9]

Умерли 9 человек. Главный тренер Экваториальной Гвинеи Себастьян Минье заявил, что застрял в стране из-за отсутствия рейсов в страну и из страны из-за ограничений.

Французский тренер, работает в Экваториальной Гвинее с ноября прошлого года, также он сообщил, что комендантский час препятствует возможности воссоединиться с его семьей, которая проживает в Найроби.

Габон [заражений: 7 | смертей: 1]

6 человек стали жертвами коронавируса. В Габон был доставлен крупный заказ на 40 тонн защитного и вспомогательного оборудования. Этот приказ был объявлен главой государства во время его недавнего обращения к нации. Оборудование следующее:

200 000 скрининговых тестов для выявления максимального числа случаев контакта и подозрительных случаев ;

1,5 миллиона хирургических масок;

2000 термо-датчиков;

30 000 пар перчаток;

30 000 средств индивидуальной защиты (СИЗ);

200 000 масок FP2;

500 000 500 мл спиртовых гидро-гелей;

Габонец и капитан лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг пожертвовал сумму в восемьдесят миллионов франков CFA для поддержки борьбы со смертельной пандемией коронавируса в своей стране.

Западная Африка

Бенин [заражений: 6]

В Бенине коронавирус привел к двум «побочным» смертям: два человека были убиты с понедельника в Бенине в столкновениях, связанных с коронавирусом. Один из них был смертельно ранен во время разминки в университете во вторник. Еще один был убит тоголезским военным, когда он пытался перейти границу, которая теперь закрыта.

Буркина-Фасо [заражений: 114 | смертей: 4 | выздоровлений: 10]

Министр Буркина-Фасо Фатимата Уаттара, отвечающая за цифровое развитие, считает, что из коронавируса нужно извлечь урок: необходимо изменить методы работы, сделав ставку на цифровую трансформацию услуг.

«Мы должны продолжать усилия по цифровой трансформации услуг, включая мобильные деньги, дистанционное обучение, предоставление онлайн-административных услуг, а также онлайн-организацию некоторых встреч», - сказала она.

Гана [заражений: 132 | смертей: 4 | выздоровлений: 1]

Внезапный всплеск заболеваемости произошел в Гане.

Медицинская ассоциация Ганы (GMA) призвала правительство объявить общенациональный карантин.

Был наложен запрет на проведение массовых похорон. В официальном объявлении говорится, что разрешено проведение частных похорон, но никаких массовых собраний скорбящих не будет. Это вызвало большой резонанс в ганийском обществе, поскольку похороны здесь - это огромные, драматичные и регулярные церемонии, на которые опираются индустрия общественного питания, текстильная промышленность, хоровые группы, организаторы мероприятий, транспорт и производители и продавцы алкогольных и безалкогольных напитков

В Гане, некоторые вещи являются в своем роде священными в жизни местных жителей, пишут местные СМИ: религия, рукопожатия и похороны. Поэтому такое решение сильно расстроило их

Берег Слоновой Кости [заражений: 80 | выздоровлений: 3]

Цены на какао поднялись в связи с обеспокоенностью по поводу перебоев с поставками после того, как президент Кот-д'Ивуара ввел чрезвычайное положение и ограничил передвижение людей внутри страны, чтобы сдержать распространение пандемии. Это может замедлить транспортировку какао-поставок в порты Кот-д'Ивуара и задержки поставок.

Либерия [заражений: 3]

Президент Джордж Веа выпустил песню, направленную на повышение осведомленности о воздушно-капельном вирусе. Он сотрудничал как с церковными музыкантами, так и с местными светскими певцами для создания антикоронавирусной песни.

Мавритания [заражений: 3]

Правительство Мавритании в четверг объявило о создании Национального фонда солидарности COVID-19 для оказания поддержки населению и обществу., сбора ресурсов для борьбы с пандемией коронавируса

Нигерия [заражений: 51 | смертей: 1 | выздоровлений: 2]

Федеральное правительство объявило о планах запретить межгосударственные поездки и, возможно, закрыть все автопарки в рамках мер по ограничению распространения коронавируса.

Нигерийцы готовятся к частичному карантину с четверга.

С прошлой недели в некоторых штатах уже закрыты рынки, религиозные центры, школы, офисы и места для отдыха.

Нигерийская армия готовится принудительно перевести больных в больницу и ввести ограничения на передвижение, чтобы попытаться оградить страну от коронавируса, и арендует оборудование для "возможного массового захоронения"

Сенегал [заражений: 105 | выздоровлений: 9]

В Сенегале полиция признала « чрезмерное вмешательства» во вторник вечером, чтобы обеспечить соблюдение комендантского часа, введенного с 20 до 6 утра в рамках борьбы с распространением коронавируса. Несколько ранее правозащитные организации сообщали о насилии со стороны полиции. С вечера понедельника на всей территории страны введено чрезвычайное положение.

Того [заражений: 23 | выздоровлений: 1]

Того во вторник получил в аэропорту Ломе пожертвование медицинского оборудования от китайского миллиардера Джека Ма, основателя Али Баба, для борьбы с пандемией коронавируса

Гамбия [заражений: 3 | смертей: 1]

Президент Гамбии Адама Бэрроу принял указ о замораживании цен на товары первой необходимости, чтобы предотвратить их рост из-за пандемии коронавируса.

Высший исламский совет Гамбии (SIC) призвал имамов в стране закрыть все мечети в попытке контролировать быстрое распространение коронавируса

Нигер [заражений: 7 | смертей: 1]

Абубакар Белло, губернатор штата Нигер, ушел в самоизоляцию после посещения того же мероприятия с Бала Мухаммедом, его коллегой, у которого был диагностирован коронавирус.

Белло и Мухаммед приняли участие во встрече Нигерийского форума губернаторов (NGF) 18 марта.

Кабо-Верде [заражений: 4 | смертей: 1]

Правительство объявило на острове Боа-Виста карантин до 04 Апреля, после положительного подтверждения первого случая коронавируса. Сейчас на карантине 70 человек.

Горячая линия по информационной поддержке населения уже получает «сотни звонков», по словам представителя Infopress

Мали [заражений: 2]

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в среду общенациональный ночной комендантский час, чтобы ограничить распространение коронавируса, но заявил, что парламентское голосование, запланированное на эту неделю, будет продолжаться.

Гвинея-Биссау [заражений: 2]

25 марта Гвинея-Бисау подтвердила первые два случая COVID-19: конголезского сотрудника ООН и гражданина Индии.

Сьерра-Леоне (без вирусов)

Сьерра-Леоне объявила о введении чрезвычайного положения в течение года, несмотря на отсутствие подтвержденного коронавируса

Южная Африка

Намибия [заражений: 7]

Намибия объявила о запрете на поездки, частичном карантине после седьмого случая коронавируса

Министр здравоохранения Калумби Шангула объявил во вторник, что поездки в Намибию из всех стран запрещены с немедленным вступлением в силу в течение 30 дней.

Намибийцам и постоянным жителям страны также запрещено выезжать, и если они возвращаются из-за границы, они должны пройти обязательный карантин под наблюдением в течение 14 дней за свой счет.

Ожидается, что в полночь в четверг в стране будет введен карантин с ограничениями на три недели.

Национальный авиаперевозчик страны South African Airways в прошлую пятницу объявил о приостановке всех международных рейсов до 31 мая.

В среду южноафриканские органы здравоохранения заявили, что за сутки число случаев коронавируса возросло на 155, хотя в стране еще не зарегистрировано ни одной смерти.

Национальные парки в южной Африке будут закрыты со среды до дальнейшего уведомления

Добыча полезных ископаемых в южной Африке будет «значительно сокращена», включая золото, хром и марганец, хотя переработка платины будет продолжаться, в частности, для медицинских изделий, по данным Департамента минеральных ресурсов.

Центральный банк южной Африки начал покупать государственные облигации в среду в попытке в попытке обеспечить стимулирование местного денежного рынка.

В национальном обращении в среду президент Эдгар Лунгу заявил, что правительство не будет закрывать свои границы, поскольку это ослабит экономику. Однако он приостановил все международные рейсы, за исключением тех, которые вылетают из международного аэропорта Имени Нэннета Каунды в столице страны Лусаке. Общественные собрания, такие как конференции, свадьбы, похороны, фестивали также будут ограничены, по крайней мере до 50 человек, в то время как рестораны должны работать только на вынос и доставку. Все бары, ночные клубы, кинотеатры, тренажерные залы и казино должны закрыться

Зимбабве [заражений: 3 | смертей: 1]

Врачи и медсестры в Зимбабве объявили забастовку, потому что они не могут получить средства индивидуальной защиты (СИЗ) в центре пандемии коронавируса.

В то же время Зимбабве получила пожертвование от фонда Джека Ма, который включает в себя 200 000 тестовых комплектов, 100 000 масок для лица и 10 000 защитных костюмов для работников здравоохранения. Также китайское правительство в настоящее время строит отделение интенсивной терапии (ICU) в больнице Уилкинс для пациентов в критическом состоянии. Ассоциация врачей больниц Зимбабве объявила, что их работники должны быть надлежащим образом оснащены для выполнения своих обязанностей.

Они просят респираторы, костюмы, очки и дезинфицирующие средства при работе с пациентами с Covid-19.

Видео, показывающее жестокие действия полиции против гражданских лиц в Зимбабве с применением дубинок, якобы показывающее разгон граждан, протестующих против ограничений по коронавирусу, оказалось снято в прошлом году.

21 марта запись начала циркулировать в Facebook, утверждалось, что кадры показывают христиан которые хотели посетить церковь, несмотря на ограничения собраний принятые, чтобы замедлить распространение вируса COVID-19. Видео появилось на французских и английских страницах Facebook, особенно тех, которые сосредоточены на африканских новостях. Видео набрало более 6900 просмотров и по-прежнему циркулирует сегодня. Оказалось, что видео было снято 20 ноября 2019 года. Согласно нескольким статьям, опубликованным как в местных, так и в международных новостных агентствах, на видео показан разгон демонстрации в поддержку главной оппозиционной партии Зимбабве - Движения за демократические перемены.



