Сенаторы готовы рассмотреть пакет законов по инициативам президента уже 2 апреля

Москва, 26 марта. Совет Федерации планирует провести внеочередное заседание 2 апреля, чтобы незамедлительно принять законы по инициативам, озвученным президентом России Владимиром Путиным в обращении, передает Федеральное агентство новостей.

«В Совете Федерации готовы незамедлительно рассмотреть пакет законов по реализации решений, озвученных Президентом России в обращении к гражданам, как только он поступит из Государственной думы», — сообщили в пресс-службе Совфеда.

Комитеты верхней палаты парламента уже приступили к изучению предложений правительства.

«Все понимают ответственность момента и значимость мер, которые требуется запускать в работу очень оперативно. График заседаний Государственной думы позволяет принять блок законопроектов уже 2 апреля в третьем, окончательном чтении. В этом случае верхняя палата будет готова собраться в тот же день 2 апреля для проведения голосования», — заявили в Совфеде.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что законы по инициативам Путина палата может рассмотреть уже на следующей неделе. По его словам, указанные документы будут рассмотрены в приоритетном порядке.

Владимир Путин обратился к гражданам России в среду, 25 марта. Он предложил ряд социальных и экономических мер, которые должны смягчить последствия пандемии коронавируса. Глава государства также объявил следующую неделю нерабочей.