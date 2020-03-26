حصاد اخبار سوريا 26 مارس: ناقش بوتين وماكرون التسوية في سوريا وليبيا ، طالبت سوريا وروسيا برفع العقوبات بسبب فيروس كورونا

سوريا ، 26 مارس. ناقش بوتين وماكرون التسوية في سوريا وليبيا ، ودعت سبع دول الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات الغربية لتسهيل مكافحة فيروس كورونا.

بوتين وماكرون يناقشان التسوية في سوريا وليبيا

وقالت الخدمة الصحفية بالكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا خلال محادثة هاتفية الجوانب الحالية للتسوية في سوريا وليبيا.

أجرى الرئيسين محادثة هاتفية بادر بها الجانب الفرنسي.

وذكر في الرسالة: "تطرقوا إلى الجوانب الحالية للتسوية في سوريا وليبيا. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مستويات متعددة".

دعت سوريا وروسيا الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة برفع العقوبات بسبب فيروس كورونا.

بعث ممثلو روسيا وسوريا والصين وإيران وكوريا الشمالية وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا لدى الأمم المتحدة برسالة إلى الأمين العام للمنظمة ، أنتوني جوتيريس ، بطلب الرفع الكامل والفوري للعقوبات التي تمنع الدول من مكافحة فيروس كورونا.

تؤكد الرسالة على أن العقوبات غير قانونية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الآن يعرقلون القتال ضد عدو مشترك - مرض COVID-19.

وحث الدبلوماسيين: "ندعوكم بكل احترام على المطالبة بالرفع الكامل والفوري لإجراءات الضغط الاقتصادي غير القانونية القسرية وغير المعقولة لضمان الاستجابة الفعالة من قبل جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى خطر فيروس كورونا".

تحدثت وزارة الداخلية السورية عن منتهكي حظر التجوال المفروض بسبب خطر فيروس كورونا

وأبلغت وزارة الداخلية السورية عن اعتقال منتهكي حظر التجوال.

وفقا للمعلومات الرسمية ، فقد تم تحديد 34 مخالفاً لحظر التجوال في مدينة دمشق ، و 22 في المحافظة التي تحمل الاسم نفسه ، وأربعة في حماة ، وواحد في حمص ، و 33 في اللاذقية ، وستة في طرطوس ، و 28 في حلب. ونقل جميع المحتجزين إلى السلطات المختصة.

في الإجمال ، وبحسب وزارة الداخلية ، تم اعتقال 153 شخصاً ، وسيتم نقلهم جميعاً إلى المحكمة.

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