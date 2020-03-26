Врач из Италии рассказала, как военные вывозят гробы жертв коронавируса из Бергамо

Москва, 26 марта. Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова рассказала о ситуации с коронавирусом в стране. По ее словам, ситуация в Италии «катастрофическая».

Согласно данным Шлычковой, к 23 марта в Италии скончались уже 24 медика, борющихся с коронавирусом.

Она отмечает, что местные власти упустили момент, когда было необходимо действовать. По ее мнению, причиной таких последствий стало отсутствие эпидемиологической службы.

«У меня 22 года стажа в Италии, я училась еще в СССР. Мы учили эпидемиологию, у нас есть врачи-эпидемиологи, у нас есть эта служба. В Италии, к сожалению, этого нет», — говорит Шлычкова.

Врач подчеркивает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в северных регионах Италии.

«Вы можете представить, что из Бергамо военные машины везут гробы людей, которых в радиусе 300 км от этого города не могут ни похоронить, ни сжечь в крематории», — передает медик.

По ее словам, родные и близкие жертв даже не имеют возможности с ними проститься, они не знают, где они.

Как сообщает RT, в Италии за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 662 пациента, общее число жертв COVID-19 превысило 8 тыс. человек.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».