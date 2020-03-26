Боярские поблагодарили врачей, рискующих жизнью из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 26 марта. Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский выразил благодарность врачам, которые «находятся на передовой борьбы» с коронавирусом и призвал всех оставаться дома.

На своей странице в Facebook Боярский опубликовал снимок со своим отцом, актером Михаилом Боярским и выразил «бесконечную благодарность в адрес врачей, которые рискуя жизнью, днем и ночью находятся на передовой борьбы с напастью».

«Помогите врачам и всем, кто причастен к купированию угрозы распространения вируса. Не ходите в гости, не принимайте гостей. Не выходите из дома без крайней необходимости», — написал депутат.

По его словам, сейчас его родители «самоизолированы на даче». Он привез им запас продуктов на неделю.

«Маску снял только на момент фотографии, ни объятий ни рукопожатий в целях безопасности не было», — добавил он.

В России объявили нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Данная мера была введена по решению президента РФ Владимира Путина, передавала «Газета.ру». Глава государства отметил, что только такие жесткие меры помогут приостановить распространение коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан ответственно отнестись к домашнему карантину. Он назвал самоизоляцию необходимой мерой. Это особенно важно для пожилых людей, у которых болезнь чаще всего протекает в тяжелой форме.

В четверг правительство Петербурга ужесточило меры борьбы с коронавирусом, закрыв места общественного питания. Исключением являются торговые точки, которые занимаются доставкой еды. В городе также закрыли пункты розничной торговли, кроме аптек, заправок и магазинов с продовольственными товарами. До 30 апреля власти города ограничили проведение любых досуговых мероприятий и запретили оказывать услуги по их организации.