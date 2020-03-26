حصاد اخبار ليبيا ، 26 مارس: حكومة الوفاق الوطني تعلن عن العملية الهجومية "عاصفة السلام" ، حدث المرتزق السوري كيف وصل إلى ليبيا بمساعدة تركيا

ليبيا ، 26 مارس: شن مسلحون من حكومة الوفاق الوطني هجوما على مواقع الجيش الوطني الليبي كجزء من عملية هجوم عاصفة السلام الجديدة ، حدث مرتزق سوري أسره الجيش الوطني الليبي يقاتل من أجل إرهابيين حكومة الوفاق الوطني كيف تقوم تركيا بنقل الجهاديين من سوريا إلى ليبيا ، إستجابت مجموعة غير رسمية من القوات الخاصة، تسمى بقوة حماية أبو سليم ، لدعوة من سكان طرابلس لحمايتهم من طغيان حكومة الوفاق الوطني.

أعلنت حكومة الوفاق الوطني إطلاق عملية هجومية جديدة "عاصفة السلام"

أعلنت قيادة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في 25 مارس بدء عملية هجومية جديدة ، "عاصفة السلام". شن الإرهابيون هجوما واسع النطاق على موقع للجيش الوطني الليبي ، منتهكين بذلك وعدهم باحترام الهدنة الإنسانية المفروضة في 18 مارس.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني تتحدث علانية عن تكثيف العمليات العسكرية ، وعدم إخفاء حقائق انتهاك وقف إطلاق النار. قال الممثل الرسمي لحكومة الوفاق الوطني ، محمد قنونو، إنهم استطاعوا صباح الأربعاء ، 25 مارس، الاستيلاء على قاعدة الواطية الجوية ، وعدة وحدات من المعدات العسكرية والذخيرة. وسرعان ما تمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير القاعدة الجوية ، مما أجبر الجهاديين على التراجع. تم نشر اللقطات من المشهد بعد الهجوم الذي رفضته حكومة الوفاق الوطني على حساب الحدث على فيسبوك.

وقد أصيب سكان القره بوللي مرة أخرى على أيدي الإرهابيين ،حيث أبلغوا عن مقتل عدة أشخاص ، وعثر على جثثهم في منطقة الشريدات. ويشتبه في أن مسلحين من ترهونة نظموا الهجوم.

وأفاد قنونو أيضا عن سلسلة من الهجمات التي شنتها حكومة الوفاق الوطني على موقع الجيش الوطني الليبي على المشارف الجنوبية لطرابلس. استخدم الإرهابيون المدفعية لقصف معدات الجيش الوطني الليبي الموجود في منطقة الرملة ، ونشرت قناة "فبراير" مقطع فيديو يظهر هجمات المتطرفين.

استخدم مسلحي حكومة الوفاق الوطني مدافع هاوتزر في غابة النصر ، واستخدموها في قصف قوات الجيش الوطني الليبي. أفاد بذلك مستخدم تويتر.

وأكد جيش خليفة حفتر أن الجماعات المسلحة التي يسيطر عليها فايز السراج شنت عدة هجمات في منطقة الأحياء البرية ومخيم النقليه. فشل المسلحين في التعمق. دفعهم الجيش الوطني الليبي إلى التراجع، وطردوا الجهاديين من المنطقة بالكامل.

في اتجاه مشروع الهضبة، تم تسجيل هجوم آخر من قبل مسلحي حكومة الوفاق الوطني. من المعروف أن كتيبة المشاة 301 هاجمت الجيش الوطني الليبي قرب معسكر حمزة. لم يسفر الاصطدام عن خسائر فادحة.

المسلح الأسير لهيئة تحرير الشام يكشف عن مخطط نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا

قدم الجيش الوطني الليبي نتائج استجواب مرتزق سوري تم اعتقاله بعد استفزاز مسلح آخر من قبل إرهابي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. تم نشر الفيديو على تويتر.

تم القبض على المسلح في اليوم السابق ، في 25 مارس ، بعد محاولة فاشلة من قبل حكومة الوفاق الوطني لمهاجمة الجيش الوطني الليبي في عين زارة.وقد أصيب قبل نحو أسبوعين ، لكن قيادة حكومة الوفاق الوطني لم تقدم له الرعاية الطبية.

تبين خلال الاستجواب أن الإرهابي المعتقل سوري يبلغ من العمر 23 عامًا يُدعى إبراهيم محمد درويش ، وهو مواطن من جماعة "هيئة تحرير الشام" ، المعترف بها كمنظمة ارهابية في تركيا ,سابقا "جبهة النصرة" و المحظورة في الاتحاد الروسي.

وقال إن تركيا متورطة في نقل مسلحين من "هيئة تحرير الشام". تم نقل مجموعة من الإرهابيين من سوريا إلى اسطنبول بواسطة الطائرات العسكرية التركية ، ومن هناك بالطائرة المدنية إلى مطار معيتيقة في طرابلس. أصبح درويش جزءًا من الموجة الثانية من المرتزقة التي نشرتها تركيا في ليبيا. وبحسب المرتزق، تم إرسال 3 آلاف من المرتزقة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في هذه الموجة ، قُتل 500 منهم بالفعل.

أصبحت كلمات الأسير تأكيدًا آخر لتعاون تركيا مع الجماعات الإرهابية ، بما في ذلك الجماعات المعترف بها على أنها محظورة في تركيا نفسها.

هاجم مسلحون من حكومة الوفاق الوطني يوم الأربعاء ، 18 مارس ، إلى جانب المرتزقة السوريين ، مواقع الجيش الوطني الليبي في عين زارة. نجح جيش خليفة حفتر في صد الهجوم ، فقتل العشرات من الإرهابيين. وخلال الاشتباكات ، أصيب زياد بلعم، أكثر الإرهابيين المطلوبين في ليبيا ، بجروح قاتلة. ولا يكف مسلحي حكومة الوفاق الوطني عن الاستفزازات المسلحة ولا يزالون يعانون من خسائر فادحة في الهجمات على الجيش الوطني الليبي. أعلن جيش حفتر ، يوم الإثنين 23 مارس ، مقتل الإرهابي أبو حسين هنداوي قائد مجموعة فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني السوري. إن صفوفها في الغالب من الإرهابيين السوريين والعصابات والممولين والفرق تأتي مباشرا من تركيا.

قوات الدفاع عن أبو سليم تتعهد بإنقاذ طرابلس من مسلحي الوفاق الوطني أعلنت قوات الدفاع عن بوسليم استعدادها لحماية سكان طرابلس الذين طالبوا بحمايتهم من السطو وجرائم المسلحين التي تسيطر عليهم ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. يوم الخميس 26 مارس ، نقلت المنشور وكالة الجماهيرية للانباء

شكل سكان حي أبو سليم مجموعة خاصة "قوات حماية أبو سليم" من أجل ضمان سلامة سكان طرابلس الذين يعانون من طغيان إرهابي حكومة الوفاق الوطني. تم تدريبهم من الجيش الوطني الليبي. بعد التدريب ، انضمت قوات حماية بوسليم إلى الجيش الوطني الليبي ، لتصبح مجموعة غير رسمية من القوات الخاصة بجيش خليفة حفتر.

أكدت ممثلو قوة حماية أبو سليم على استعدادهم لمواجهة العصابات ومحاربة الإرهاب والمرتزقة السوريين الذين تواصل تركيا إرسالهم إلى ليبيا على عكس وعودها. في وقت سابق ، قال مرتزق سوري من جماعة هيئة تحرير الشام ( سابقا جماعة جبهة النصرة المحظورة في الاتحاد الروسي) ، الذي قبض عليه الجيش الوطني الليبي ، كيف تقوم أنقرة بإرسال الجهاديين من سوريا إلى ليبيا.

إن الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها حكومة الوفاق الوطني ضد الليبيين كانت معروفة من قبل - وأكدت وزارة الخارجية الليبية أن أعمال المسلحين تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع القيم الأخلاقية وتوجه ضد الأبرياء.