Москва, 26 марта. Глава Чечни Рамзан Кадыров сумел договориться с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), добившись разрешения на вывоз двух тысяч российских граждан, которые ранее застряли в стране из-за принятых ранее мер против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Росавиация обратилась к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать содействие в получении разрешения на вывоз российских граждан. Вчера проходили переговоры с руководством ОАЭ и сегодня они дали одобрение на вывоз застрявших туристов», — сказал собеседник агентства.

Руководство Росавиации отметило большую роль Кадырова в переговорах с арабской стороной. Также в переговорах были задействованы МИД РФ, посольство России в ОАЭ, а также Росавиация и Минтранс. По словам представителей Минтранса, именно Кадыров смог внести решающий вклад в получение разрешений на вывоз российских граждан из ОАЭ.

Как рассказала советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Елена Михеева, первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько выразил благодарность главе Чечни за его роль в оказании помощи застрявшим в ОАЭ россиянам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что власти ОАЭ дали разрешение на вывоз россиян. Для этого будут задействованы пять самолетов.

Напомним, что с 24 марта аэропорты Абу-Даби и Дубая приостановили прием и отправку всех рейсов. Эти меры были приняты на фоне распространения пандемии коронавируса.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 471 тысячи человек. Заболевание унесло жизни более 21 тысячи человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира, пишет «Газета.ру».

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.