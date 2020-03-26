СМИ сообщили, что у Игоря Николаева заподозрили коронавирус

Москва, 26 марта. Ряд СМИ сообщает, что певец и музыкант Игорь Николаев мог заразиться коронавирусом. Как пишет telegram-канал Mash, артист сейчас находится в больнице.

Телеканал РЕН ТВ также сообщает, что Николаев якобы обратился в ГКБ №40 в Коммунарке.

В свою очередь источник Федерального агентства новостей в здравоохранении данную информацию пока не подтвердил.

Ранее Игорь Николаев признавался, что рассчитывает получать пенсию в размере 50 тыс. рублей. В январе музыкант отметил 60-летие и рассказал, что звание народного артиста РФ, которое он получил в 2019 году, дает прибавку 30 тыс. рублей к пенсионным выплатам.

Напомним, что первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.