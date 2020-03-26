Путин наделил правительство правом ограничивать цены на медикаменты в условиях ЧС

Москва, 26 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праве правительства ограничивать цены на медицинские препараты в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе эпидемии.

Отмечается, что нововведение позволит исключить многократное завышение цен со стороны перекупщиков, продающих лекарства и медицинские изделия небольшими партиями. Правительство РФ теперь сможет устанавливать предельно возможные цены на препараты, не входящие в список жизненно необходимых. Власти смогут фиксировать цены на период не более 90 дней.

Недавно во время саммита G20, посвященного пандемии коронавируса, Владимир Путин также выступил с инициативой создать свободные от санкций «зеленые коридоры», а также предложил установить мораторий на ограничения, затрудняющие государствам поставку товаров первой необходимости, сообщает RT.

Ранее глава государства заявлял, что правительство РФ обсуждает с регионами различные варианты поддержки бизнеса, в том числе снижение налогов на имущество.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом, 38 пациентов выздоровели, 2 скончались.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.