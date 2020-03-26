Греф объяснил инициативу о налоге на проценты по вкладам

Москва, 26 марта. Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал инициативу президента РФ Владимира Путина о введении 13% налога на вклады размером более 1 млн рублей.

По его словам, у некоторых россиян может появиться соблазн начать дробить свои депозиты, чтобы уберечь вклады от налоговой, однако это не будет иметь никакого смысла. С физических лиц налоги взимаются только после суммирования всех вкладов, а не с каждого вклада отдельно.

«Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов, поэтому нет смысла дробить ваши вклады», — отметил Греф, выступа в эфире телеканала РБК.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам. В нем он озвучил ряд мер, принимаемых в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, было объявлено, что следующая неделя будет нерабочей. Кроме того, президент предложил снизить размер страховых взносов, взимаемых с малых и средних предприятий (при условии, что зарплата работникам превышает МРОТ), а также начать облагать налогом вклады и инвестиции в ценные бумаги на сумму более 1 млн рублей. Отметим, что речь в данном случае идет о налогообложении процента, а не самого вклада.