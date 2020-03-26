Москва, 26 марта. В больницах Подмосковья достаточно мест для госпитализации большого количества пациентов с коронавирусом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отмечается, что в Звенигороде в ближайшее время откроют два новых инфекционных корпуса, которые обеспечат еще 460 мест для пациентов с коронавирусом. По словам Воробьева, 35 мест из них будут реанимационными — их оборудуют аппаратами ИВЛ. Корпуса будут открыты уже в начале апреля.

«Мы уже 550 ИВЛ купили, нам нужно еще добрать 700, чтобы быть оснащенными по полной программе. Сейчас, слава богу, у нас нет тяжелобольных», — говорит губернатор.

Воробьев отметил, что всего в Московской области 50 инфекционных отделений. Помимо Звенигорода, дополнительные корпуса откроют в Подольске, Егорьевске, Талдоме и Солнечногорске.

Губернатор заверил, что регион не допустит повторения ситуации в Италии, когда в стране не хватало мест для инфицированных и их оставляли на полу в коридоре.

«Известия» также сообщают, что все пенсионеры, многодетные семьи и одиноко проживающие граждане Подмосковья получат бесплатные наборы с защитными масками и средствами дезинфекции.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».