Сирия, 27 марта. В Алеппо «Хайят Тахрир аш-Шам» совершает провокационные обстрелы сирийской армии. «Спящие ячейки» боевиков убили гражданского и обстреляли КПП в Даръа. Колонна военной техники Турции прибыла в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, понесли потери при обстреле со стороны боевиков на юге Идлиба; открыли ответный огонь по укреплениям «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила вылазку к позициям сирийской армии на юге Идлиба и в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли ракетами город Азаз и нейтрализовали пять курдских боевиков в Алеппо; возвели новый наблюдательный пункт в Идлибе; провели совместное патрулирование с военной полицией ВС РФ в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейды в Ракке и Хасаке; в Алеппо потеряли пять человек при столкновении с армией Турции.

ВС Турции: приступили к возведению наблюдательного пункта в Идлибе; на севере Ирака понесли потери при столкновении с боевиками Рабочей партии Курдистана.

Международная коалиция: направила подкрепления на восток Хасаки и провела воздушную разведку.

Провинция Дамаск

Боевики «Сирийской национальной армии» продолжают провоцировать гуманитарный кризис в оккупированных ими районах. Как сообщает Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов САР, лояльные Анкаре группировки взяли под свой контроль водонасосную станции «Аллюк» на севере провинции Хасака, отрезав тем самым доступ к питьевой воде для 600 тысяч жителей одноименного административного центра и близлежащих поселений. В послании, направленном генеральному секретарю Совета Безопасности ООН, было особо подчеркнуто, что боевики также совершают ряд преступлений против гражданского населения на северо-востоке Сирии. МИД Сирии обратился к ООН с просьбой обязать Турцию отказаться от поддержки подконтрольных ей бандформирований, действующих в САР в нарушение норм международного права, а также положить конец оккупации сирийской территории.

Представители Сирии, России, Китая, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и Корейской Народно-Демократической Республики также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой об отмене незаконных мер, которые препятствуют координации между странами, столкнувшимися с эпидемией коронавируса. Как сообщает агентство SANA, в послании от имени министров иностранных дел было обращено внимание на действующие санкции, которые ограничивают возможность экономик и правительств стран разработать общую стратегию сдерживания угрозы.

Провинция Алеппо

Министерство обороны Турции сообщило, что боевики «Отрядов народной самообороны» (YPG) попытались проникнуть в зоны проведения операции «Щит Евфрата» на севере Алеппо. Военнослужащие открыли огонь по местам дислокации группировки, нейтрализовав пять боевиков.

По информации Сирийской обсерватория по правам человека (SOHR), в результате ракетного обстрела города Азаз пострадали два мирных жителя. По сообщениям местных источников, обстрел велся из окрестностей Тель-Рифата, где дислоцируются подразделения турецкой армии и союзных сил. Причина, по которой турки открыли огонь по городским кварталам не приводится. Отметим, что 23 марта артиллерийский обстрел поселка Умм-аль-Хаваш, который велся со стороны поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армии», привел к гибели пожилого мужчины. Еще несколько человек были ранены.

Днем сирийская армия ответила на провокации «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Кафр-Амма и Кафр-Таль. Подразделения правительственных войск поддержали отряды иранского Корпуса Стражей Исламской революции. Информация о потерях террористической группировки в живой силе и боевой технике пока уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное нападение неизвестных было совершено в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает портал Deir Ezzor, в городе Ат-Таяна группа вооруженных людей расстреляла на улице члена сил безопасности SDF «Асайиш». Ночью при похожих обстоятельствах было совершено нападение на КПП в поселке Аль-Хармушия. «Асайиш» возложили вину за оба инцидента на террористов «Исламского государства»1.

Провинция Даръа

Неизвестные боевики совершили вылазку в деревне Аль-Балад. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, боевики застрелили гражданского. Еще одно нападение было совершено в поселке Аль-Алан, где был обстрелян КПП правительственных войск, но никто из военнослужащих не пострадал. По данным источника, всего в провинции с июня 2019 года «спящие ячейки» совершили более 370 нападений, убив и ранив 224 человека, среди которых 47 гражданских лиц. Рост числа вылазок связывают с деятельностью боевиков, поддерживаемых силами международной коалиции во главе с США.

Провинция Идлиб

По данным медиаресурса Halab Today, на западе провинции турецкие военнослужащие приступили к строительству нового наблюдательного пункта у деревни Аль-Кафра. Военный конвой турецких сил, состоящий из более чем 100 единиц техники, прибыл к городу Аль-Мастум на юге Идлиба. В составе колонны замечены танки, бронированные автомобили и бульдозеры. Вечером в Идлиб прибыл еще один конвой из 35 единиц бронетехники. Общее количество грузовых и военных автомобилей, танков и тяжелой техники, прибывших в Идлиб со 2 февраля достигло 5135, а число солдат, дислоцированных в Идлибе и Алеппо — 9900.

Корпус Стражей Исламской революции разместил новый командный пункт на северо-западе провинции Алеппо и укрепил свои позиции в Идлибе. Как сообщает новостное агентство Zaman Al-Wasl, на западе провинции развернуты 17 новых укрепленных пунктов, на позициях размещены около 200 бойцов и тяжелое вооружение.

По информации приближенного к вооруженным группировкам агентства Revolution Pulse, вооруженная группировка «Катаиб ат-Тувар» совершила нападение на позиции Сирийской Арабской Армии у поселка Маарет-Катай на юге провинции. По неподтвержденным данным, в результате обстрела со стороны боевиков погибли двое военнослужащих.

Провинция Ракка

Силы безопасности SDF «Асайиш» задержали десятки автовладельцев на въезде в город Ракка. Как передает агентство Zaman Al-Wasl, водителей привлекли к административной ответственности за нарушение комендантского часа, введенного самоуправлением SDF для предотвращения распространения коронавируса. Кроме этого, курдские боевики отнимали у задержанных транспортные средства. За последние трое суток боевики присвоили около двух десятков автомобилей и мотоциклов.

Провинция Хасака

Военный конвой сил международной коалиции из 100 грузовиков с материально-техническим обеспечением, в составе которых была замечена и бронетехника, прибыл к базе ВС США в окрестностях города Аш-Шаддади. По информации агентство Anba Syria, часть прибывшего груза была направлена к другой американской базе в Тель-Байдаре. Источник также сообщил об интенсификации разведывательных вылетов ВВС коалиции на юге провинции в воздушном пространстве над населенным пунктом Аль-Медина.

Как передает новостной портал SOHR, в рамках российско-турецкого соглашения от 22 октября 2019 года патруль военной полиции совместно с турецкими военнослужащими провел патрулирование по маршруту Дербасия—Амуда на севере провинции. В состав конвоя вошли четыре автомобиля ВС Турции и шесть российских «Тигров», начало маршрута было взять у деревни Шерик. Патруль сопровождали российские вертолеты, летевшие на малой высоте.

Ирак

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иракское агентство Baghdad Today, три ракеты, выпущенные из РСЗО упали в «зеленой зоне» Багдада, где находится американская дипмиссия. Информации об ущербе и пострадавших не поступало. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за обстрел. В последний раз сообщалось, что «зеленая зона» подверглась ракетной атаке в ночь на 2 марта.

Двое турецких военнослужащих погибли на севере Ирака. Как передает агентство Anadolu, подразделение ВС Турции попало под минометный обстрел Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Хафтанин. На месте скончались двое, еще несколько солдат были ранены. По данным Минообороны Турции, позиции курдских террористов, обнаруженные в этом районе, были подвергнуты ответному обстрелу и уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.