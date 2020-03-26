Лысаков предложил в уголовном порядке наказывать паркующихся на спецзонах водителей

Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Лысаков заявил, что необходимо на законодательном уровне закрепить ответственность водителей, в том числе, уголовную, за то, что они паркуют свои машины в зонах для специального транспорта.

Член фракции «Единой России» специально для Федерального агентства новостей прокомментировал ситуацию в Магнитогорске, где пожарные пытались добраться до места взрыва в жилом доме и начавшегося потом там пожара. Но проезд оказался загорожен припаркованными частными автомобилями, которые в итоге пришлось растаскивать местным жителям.

«В случае, если такая парковка способствовала или осложняла разрешение чрезвычайных ситуаций — пожара, взрыва и так далее, то, конечно, надо предусмотреть ответственность, — сказал Лысаков. — Не только административную, но, возможно, и уголовную. Как говорил Иосиф Виссарионович [Сталин], был бы человек, а статья найдется».

По словам первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству, необходимо найти меры наказания, которые можно было бы применить к людям, оставившим личный или служебный транспорт на участках, предназначенных для оперативных машин.

«Произошло что-то, пострадал или погиб кто-то, значит, надо в частном порядке предъявить этим людям взыскание материального ущерба, — подчеркнул депутат. — А это могут быть миллионы, десятки миллионов рублей!»

Но это если уже наступили те или иные последствия. А вот в качестве профилактической, превентивной меры никакого наказания для нерадивых, мягко говоря, водителей пока что нет.

«С точки зрения профилактики, да, возможно, надо продумать отдельный состав административного правонарушения, который предусматривал бы серьезное наказание, даже уголовное, за парковку в запрещенных местах», — отметил собеседник ФАН.

Он напомнил, что правила дорожного движения, например, запрещают парковку на остановках общественного транспорта, на трамвайных путях, в тоннелях и так далее. В общем, если человек паркуется под запрещающим знаком, то ответственность есть.

«Но нет ответственности за парковку на зонах для транспорта оперативных служб, — посетовал Лысаков. — Поэтому здесь надо учитывать возможные последствия, в случае если чья-то машина мешает работе таким автомобилям».

Во-первых, необходимо рассмотреть возможность оттаскивать, отбуксировать ее, даже с причинением вреда, и даже без выплаты компенсации владельцу этого транспортного средства, сказал депутат.

«А еще можно пойти по примеру американцев — они просто разбивают стекло, через салон протягивают шланги и тушат пожар, — привел он наглядный пример. — Плюс должно быть очень серьезное наказание, если был причинен вред здоровью и жизни людей».

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в Магнитогорске погибли два человека — подросток и женщина. Пострадавший двухлетний ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

