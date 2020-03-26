Посол РФ назвал безосновательным протест Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

Варшава, 26 марта. Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева для дачи объяснений. Причиной стали публикации в российских СМИ о том, что Польша закрыла небо для российских самолетов, доставляющих гумпомощь пострадавшей от коронавируса Италии.

По словам Андреева, директор восточного департамента МИД Польши Ян Хофмоклю выразил ему протест из-за публикаций в российской прессе. Дипломат в ответ заявил, что претензии к Москве в данном случае не имеют никаких оснований. Посольство РФ, давая комментарии журналистам, объясняло, что российские власти не делали никаких обращений к Польше.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков сообщил, что польские власти отказались пропускать российский самолет с гумпомощью для Италии. Он назвал это «подлостью на государственном уровне» и заявил, что Россия теперь ни в чем не должна идти навстречу Польше.

Напомним, что на днях российские самолеты доставили в Италию медоборудование и военных специалистов для борьбы с коронавирусом. Эксперты были направлены в итальянский город Бергамо. В пятницу они приступят к лечению заразившихся пожилых людей, которые в настоящий момент находятся на карантине в специальных пансионатах.

На месте работают 8 бригад, состоящих из врачей и медсестер, которые будут обслуживать 7-10 пансионатов. Отметим также, что местные власти распорядились провести дезинфекцию всех объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспорта.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.