Симоньян сообщила о потере ребенка

Москва, 26 марта. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка. Об этом журналист написала в Instagram.

Симоньян рассказала, что у нее случился выкидыш. Главред RT добавила, что хотела бы побыть наедине с болью, тем самым попросив ее не беспокоить.

«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», ― написала Симоньян.

Ранее в марте Симоньян сообщила, что беременна вновь спустя четыре месяца после рождения дочери. Главред RT призналась, что не может рассказывать об этом «без взрыва хохота».

Руководителю RT Маргарите Симоньян 39 лет, вот уже восемь лет она живет в партнерском союзе с режиссером Тиграном Кеосаяном. У пары трое детей: две дочери и сын.