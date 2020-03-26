Посольство Украины в Латвии поссорилось с украинской диаспорой из-за позиции по РФ

Рига, 26 марта. Украинская диаспора в Латвии оказалась втянута в конфликт с Киевом из-за своих пророссийских взглядов. Об этом рассказала руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле.

В Латвии проживают около 60 тысяч украинцев, а первое национально-культурное сообщество там появилось еще в 1988 году. Затем были основаны еще 14 подобных групп, которые занимаются популяризацией украинского языка, культуры и традиций. Проблемы у сообществ начались после появления в Латвии нового посла Украины Александра Мищенко, который был назначен еще при президенте Петре Порошенко.

«Первое, что он сказал нам, украинским обществам, - я вас уничтожу, вас здесь не будет! Сразу стал приклеивать нам ярлыки, что мы пророссийские, чуть ли не агенты Путина. И с гордостью заявил, что когда был послом в Азербайджане, уничтожил там такую же украинскую диаспору», — приводит слова Дукуле Sputnik Латвия.

Она рассказала, что особенно посла вывело из себя то, что Дукуле общалась с ним по-русски и отказалась осуждать «страну-агрессора» – так украинские власти называют Россию.

В итоге посольство Украины начало сознательно мешать украинской диаспоре проводить мероприятия, в том числе – Фестиваль украинского кино в Риге, деньги на который были выделены Рижской думой.

«Связующим звеном у нас был бывший директор Рижской киностудии, продюсер Валтерс Кагайнис. Он там работу проводил, я здесь. И вот он приходит ко мне и говорит: «Ирина, это рейдерский захват, фестиваль у нас отбирают, а мне сказали, кто я такой, чтобы его проводить», — рассказала Дукуле.

По ее словам, посольство Украины устроило свой кинофестиваль в те же дни и в том же кинотеатре, что и общество Дукуле. В итоге, латвийским украинцам пришлось отказаться от фестиваля.

Более того, сама Дукуле стала невъездной на Украину, так как один из членов правления Объединения посещал Крым для обсуждения сотрудничества с соотечественниками. Киев лишил ее статуса заграничного украинца и теперь для въезда на Украину ей нужна виза. Дукуле уверена, что она ее получить не сможет.