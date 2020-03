Бразильцы возмущены словами президента Болсонару о «надуманном коронавирусе»

Бразилиа, 26 марта. Коронавирус спровоцировал конфронтацию между президентом Бразилии Жаиром Болсонару, губернаторами и гражданами страны. Глава государства считает панику вокруг вируса надуманной, и призывает население вернуться в нормальной жизни. Данные заявления могут стоить ему президентского поста.

Недавно Жаир Болсонару обвинил СМИ в тиражировании информации о коронавирусе, а также раскритиковал губернаторов, запрещающих массовые мероприятия, ограничивают работу общественного транспорта и т. д.

Минздрав Бразилии сообщает, что жертвами вируса в стране стали 25 пациентов, инфицированы более 1,5 тыс. человек. Однако глава государства игнорирует информацию министерства здравоохранения и призывает граждан вернутся к нормальному ритму жизни.

Высказывания Болсонару не пришлись по душе большинству бразильских политиков. Глава Сената Дави Алколумбре заявил, что страна нуждается в «серьезном и ответственном лидере, который заботиться о здоровье граждан». Верховный суд Бразилии также не поддержал позицию президента. Губернатор штата Сан-Паулу Жоао Дориа пригрозил подать в суд на федеральное правительство, если оно будет препятствовать борьбе с коронавирусом.

Рядовые граждане Бразилии тоже не оценили слов президента. В условиях невозможности выйти на акцию протеста, жители страны публикуют в социальных сетях хештег #ForaBolsonaro («уходи Болсонару»). Некоторые даже декларируют призывы против главы государства с балконов и сопровождают это ударами по кастрюлям и сковородкам.

Citizens from various parts of Brazil bang their pots and pans as a sign of protest, expressing their anger at the Brazilian President Jair Bolsonaro for dismissing taking any precautions against the novel coronavirus.

(Via Express Tribune)#CoronaVirusUpdate pic.twitter.com/3t4XD5TW4c