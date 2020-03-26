Украина полностью закрывает границы, в том числе для своих граждан

Киев, 26 марта. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, в связи с пандемией коронавируса. Об оставшихся за границей украинцах позаботятся дипломаты.

В обращении к нации Зеленский сообщил, что с 27 марта госграницы будут закрыты, все пассажирские перевозки остановлены. Он напомнил, что еще две недели назад призывал всех граждан страны вернуться на родину и благодарен тем, кто последовал его совету.

«Других, более 80 тысяч украинцев, мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами. Но сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед сложным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40 миллионов граждан внутри страны», — подчеркнул он.

Об оставшихся за границей украинцах, по его словам, позаботятся диппредставительства Украины и общины.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятеро заболевших скончались, передает «Газета.ру». Министр здравоохранения Илья Емец уже предупредил об угрозе резкого увеличения числа зараженных. Глава МВД Арсен Аваков на фоне закрытия многих предприятий в стране предрек украинцам голод из-за пандемии. По его мнению, спустя некоторое время у граждан не останется средств на еду и лекарства.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что из-за с ситуации с распространением коронавируса в Украине следует обратиться за помощью к России, передают «Известия». По его словам, необходимо перестать «заигрывать» со всеми «стратегическими партнерами», которые оставили Украину в беде, и «обратиться к России за помощью».