Гражданский комитет России обратился в ФСБ с просьбой проверить деятельность «Новой газеты»

Председатель межрегионального общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков обратился в Федеральную службу безопасности с просьбой проверить деятельность «Новой Газеты», отдельных ее сотрудников и непосредственно специального корреспондента Дениса Короткова. Об этом он рассказал в интервью Федеральному агентству новостей.

«Эксперты Гражданского комитета России, в числе которых ветераны правоохранительных и специальных правоохранительных ведомств, неоднократно сталкивались с освещением фактов из биографии спецкорра «Новой Газеты» Короткова, которые могут указывать на то, что данный гражданин своими действиями может наносить ущерб интересам государственной безопасности страны. Кстати, когда-то Коротков служил в одном из строевых подразделений ГУВД Санкт-Петербурга», — указал Шлыков.

Шлыков и ГКР настаивают на том, что деятельность Короткова должна быть досконально изучена компитентными органами.

«Убежден, что человек, открыто признающийся в интервью в связях с террористами, должен быть проверен наиболее компетентными представителями спецслужб и самым тщательнейшим образом! Однако на сегодняшний момент мои бывшие коллеги, а также сотрудники других профильных ведомств, проявляют определенную лояльность по указанной ситуации», — признал собеседник.

Однако сам Денис Коротков не скрывает своих симпатий радикальным боевикам.

«Если мы обратим внимание на его публикации во время сирийского конфликта, то увидим, что осуществлялась информационная поддержка боевикам, формировался их положительный образ», — возмущается председатель межрегионального общественного движения «Гражданский комитет России».

Помимо прочего, существует информация о так называемом «сливе» данных российских военнослужащих из числа контингента в Сирии.

«И все это вполне согласуется с редакционной политикой издания! Так быть не должно!» — заключил Шлыков.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало данные о связях спецкорра «Новой Газеты» Дениса Короткова с террористами в Сирии.