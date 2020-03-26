Губернатор Ломбардии назвал «шакалами» недовольных российской помощью Италии

Рим, 26 марта. Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом и назвал «шакалами» недовольных российской помощью Италии.

В ходе видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы Фонтана призвал отказаться от политической полемики в условиях пандемии коронавируса. При этом он жестко раскритиковал тех, кто недоволен помощью Москвы в борьбе с заболеванием.

«Я говорю спасибо России за направленных врачей и другого персонала. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», — заявил губернатор Ломбардии.

Россия направила в Италию 15 самолетов с военными медиками-инфекционистами, медицинским оборудованием, а также масками, пробирками и защитными костюмами. В пятницу специалисты приступят к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах Бергамо. Однако итальянская газета La Stampa назвала «бесполезной» оказанную РФ помощь. Примечательно, что в соцсетях итальянские пользователи выражают благодарность РФ за помощь.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

По последним данным, в мире выявлено более 510 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 23 тысяч человек скончались. При этом 40% случаев заболевания коронавирусом приходятся на США, 45% ― на Европу.

Италия стала одним из очагов коронавируса. По данным на 26 марта, число зараженных достигло 80 тысяч, погибло более 8 тысяч человек. За последние сутки коронавирус выявили у 6 тысяч человек, 712 человек скончались.