Звезда «Крокодила Данди» скончался в США от коронавируса

Лос-Анджелес, 26 марта. Американский актер Марк Блюм скончался на 70-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Театральная компания Playwrights Horizons выразила соболезнования в связи с уходом артиста.

«Спасибо, Марк, за все, что вы дали нашему театру, а также театрам и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе», — говорится в сообщении.

Блюм сыграл в сериалах «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Клан Сопрано», а кроме того появился в знаменитой комедии «Крокодил Данди».

Отметим, что это первый случай смерти известного человека от коронавируса. На сегодняшний день опасная инфекция выявлена у князя Монако Альбера II, президента Бразилии Жаира Болсонару, тренера футбольного клуба «Арсенал» Микеля Артеты, английской актрисы Индиры Вармы (Эллария Сэнд в «Игре престолов»), норвежского актера Кристофера Хивью (Тормунд в «Игре престолов»), американского актера Тома Хэнкса, британского актера Идриса Эльбы и украинской актрисы Ольги Куриленко.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.