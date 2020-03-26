Сирия новости 26 февраля 22.30: боевики совершили нападение в Даръа, вылазка террористов ХТШ в Алеппо

Сирия, 26 марта. Группа неизвестных боевиков совершила нападение на КПП Республиканской гвардии в Дамаске. В Алеппо «Хайят Тахрир аш-Шам» провоцирует сирийскую армию на ответные боевые действия. Колонна военной техники Турции прибыла в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение неизвестных боевиков в Дамаске, открыли ответный огонь по укреплениям «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой бронетехники к наблюдательным пунктам в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: совершила нападение на позиции сирийской армии на западе Алеппо.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на востоке Хасаки.

Провинция Дамаск

Боевики «Сирийской национальной армии» продолжают провоцировать гуманитарный кризис в оккупированных ими районах. Как сообщает Министерство иностранных дел и по делам эмигрантов САР, лояльные Анкаре группировки взяли под свой контроль водонасоную станции «Аллюк» на севере провинции Хасака, отрезав тем самым доступ к питьевой воде для 600 тысяч жителей одноименного административного центра и близлежащих поселений. В послании, направленном генеральному секретарю Совета Безопасности ООН, было особо подчеркнуто, что боевики также совершают ряд преступлений против гражданского населения на северо-востоке Сирии. МИД Сирии обратился к ООН с просьбой обязать Турцию отказаться от поддержки подконтрольных ей бандформирований, действующих в САР в нарушение норм международного права, а также положить конец оккупации сирийской территории.

Провинция Алеппо

Сирийская Арабская Армия (САА) ответила на провокации «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселений Кафр-Амма и Кафр-Таль. К подразделению правительственных войск присоединились иранские бойцы Корпуса Стражей Исламской революции, после чего по позициям террористов велся огонь из пулеметов. Информация о потерях группировки в живой силе и боевой технике пока уточняется. Напомним, что западные окрестности города Алеппо и близлежащие населенные пункты были освобождены от террористов в ходе наступательной операции правительственных войск в феврале этого года, однако «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзные группировки периодически совершали попытки вернуться на прежние позиции.

Провинция Идлиб

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что в Сирию прибыл второй за сегодня конвой турецкой армии. Вечером колонна из 35 единиц тяжелой военной техники и грузовиков материального обеспечения вошла в Идлиб через погранпереход «Кафр-Лусин» и направилась к наблюдательным пунктам турецкой армии. Общее количество грузовых и военных автомобилей, танков и тяжелой техники прибывших в Идлиб с 2 февраля достигло 5135, а число солдат, дислоцированных в Идлибе и Алеппо — 9900.

Провинция Хасака

Сообщается, что самолеты международной коалиции проводят разведку в воздушном пространстве над городом Аш-Шаддади на востоке Хасаки. Как сообщает портал Masar Press Net, рост числа разведывательных вылетов авиации коалиция никак не прокомментировала. Утром ВВС США провели воздушное патрулирование в районе поселка Аль-Медина. В военной базе у Аш-Шаддади и Тель-Байдара были направлены конвой тяжелой военной техники, прибывший с Севера Ирака.