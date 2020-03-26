طموحات أردوغان في ليبيا كلفت تركيا مقتل عشرات الجنود

لا يزال الجنود الأتراك يموتون بالعشرات في الأراضي الليبية ، ويقدمون المساعدة العسكرية لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. ومع ذلك ، يحاول رجب طيب أردوغان إخفاء هذه الخسائر الكبيرة ، خوفًا من العواقب السياسية الداخلية للتدخل في ليبيا. وقال الكولونيل المتقاعد فيكتور بارانيتس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية إن الكشف عن الخسائر الحقيقية قد يصبح سبب الانقلاب العسكري التالي في تركيا.

مشيرين إلى أنهم موجودون هناك كمدربين عسكريين وللاستشارة ، ولكن الخسائر الكبيرة في صفوفهم تشير إلى العكس. تُرسل القوات المسلحة التركية الجنود إلى دولة شمال إفريقيا وتشارك مسلحي الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في تنظيم الهجمات على الجيش الوطني الليبي ، مما يؤدى إلى وقوع قتلى جراء رد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفترعلى مصادر النيران.

وقال فيكتور بارانيتس في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية :"تواصل تركيا التدخل في الشؤون الداخلية الليبية. نحن نعلم أنه في البداية كان هناك حوالي ألف جندي تركي ، ثم أفاد الجيش الليبي أن هناك بالفعل أكثر من ألفين. علاوة على ذلك ، تضخ أنقرة باستمرار أسلحة لمقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، بقيادة فايز السراج ".

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد مشاركة الأتراك المباشرة في هجمات مسلحي حكومة الوفاق الوطني على مواقع الجيش الوطني الليبي حقيقة أن بيانات مقتل الجنود الاتراك تأتي من مناطق مختلفة من أراضي ليبيا المحتلة من قبل النظام الشبيه بالدمية. وهذا يشير إلى أن "المدربين العسكريين" لأردوغان لا يشاركون في إعداد وتوجيه الهجمات فحسب ، بل يشاركون فيها شخصيا أيضا. لذلك ، مات عشرات الغزاة الأتراك في مطار معيتيقة العسكري بالقرب من طرابلس، منذ بداية هذا العام والذين قد حولوا الميناء الجوي المدني السابق إلى قاعدة عسكرية متكاملة لهم في العاصمة الليبية.

وفي "معيتيقة" يقع مركز التحكم بالطائرات المسيرة التركية للهجوم والاستطلاع، حيث تقلع المركبات المقاتلة وتهبط بانتظام من هذا المطار ، كما تواصل الرحلات الجوية المدنية عملها بانتظام، ووضعت القوات العسكرية التركية في المطار مدفعية تقصف مواقع الجيش الليبي. ورد الجيش الوطني الليبي على استفزازات حكومة الوفاق الوطني وتركيا من بداية فبراير حتى نهاية مارس 2020 في معيتيقة بأن قتل أكثر من 16 جندي من قوات أردوغان ، من بينهم الضابط ضياء الدين محمد أدو واثنين من مهندسي مركز التحكم بالطائرات المسيرة.

كما تم نقل جثث الجنود الاتراك إلى معيتيقة ، الذين قتلوا خلال الهجمات على معاقل الجيش الوطني الليبي في ضواحي طرابلس وفي البلدات المجاورة والتي تقبع تحت احتلال حكومة الوفاق الوطني. في 22 مارس، أفاد أحد سكان العاصمة الليبية أن أكثر من 50 جثة لمرتزقة سوريين وجنود أتراك لقوا حتفهم و نقلوا إلى المطار العسكري خلال الأيام القليلة الماضية خلال الاشتباكات في منطقة عين زارة.

الله أكبر ولله الحمد

خاص

أكثر من 50 جثة داخل قاعدة #امعيتيقة للمرتزقة السوريين والجنود الأتراك الذين قتلوا في اشتباكات محور #عين_زارة خلال اليومين الماضيين .

ذلك فضل الله #طرابلس #ليبيا — W J (@WJlibya) March 22, 2020

كما قُتل وجُرح عشرات الجنود الأتراك منذ بداية العام بالقرب من مصراتة ،وفي أنحاء متفرقة من طرابلس ، وفي منطقة وادي الربيع جنوب العاصمة الليبية. ونتيجة الرد على استفزازات حكومة الوفاق الوطني في ميناء طرابلس البحري ، تم قتل قائد القوات التركية في ليبيا اللواء خليل سويسال و العقيدين في القوات المسلحة التركية: أوكان التيناي وسنان كافرلي.

#Libya- 2 Turkish officers that were purportedly killed in the #LNA shelling of #Tripoli Port on February 18, both referred to as "Colonels" (possibly mistakenly so, at least for one of them):

- Ocan Altinay

- Sinan Caferlerhttps://t.co/S5rzLlRZwz pic.twitter.com/ADCR1oN8vl — Oded Berkowitz (@Oded121351) February 23, 2020

وفقًا لمراقب عسكري لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" ، فإن التدخل العسكري التركي في ليبيا هو نتيجة الطموحات الإمبراطورية لرجب طيب أردوغان ، الذي يواجه خطرًا كبيرًا ، والذي ينجذب إلى الأزمة داخل ليبيا والصراع في الجمهورية العربية السورية ، حيث قد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة ليس فقط لنفسه ، ولكن لكل تركيا.

قال بارانيتس :"إن تركيا تؤثر تدريجياً على الأزمة الليبية أكثر فأكثر ، ولأي غرض يتم فعله ، فلماذا تحتاج أنقرة إلى هذا ، ولماذا يحتاج أردوغان إلى ذلك؟ لدى القائد التركي ما يكفي من مخاوف سياسية واقتصادية محلية. علاوة على ذلك ، تدخل في الصراع الأهلي السوري، وهو الآن يغرق في القضايا الليبية أيضًا.

هنا نحتاج إلى نوع من المنطق التركي ، وليس الإنساني ، من أجل فهم ما تسعى إليه تركيا. توصل العديد من المحللين ، الروس والأجانب ، إلى استنتاج مفاده أنه من خلال هذه الخطوات ، يريد أردوغان أن يصبح "سلطان" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لكن هذه سياسة انتحارية ، لأنه يجب أن "يقاتل" في وقت واحد على عدة جبهات من أجل بقائه السياسي والبدني. في تركيا ، تعد المعارضة الداخلية عدوانية تمامًا تجاه "التعقيد السياسي" الذي يتمتع به أردوغان ، ولا تقبل سياسته الداخلية فحسب ،بل أيضا السياسة الخارجية تجاه سوريا وليبيا.

نلاحظ اليوم كيف يتدافع أردوغان في كل مكان "بحبل بيكفورد" و "يحرقه" في سوريا ، ثم في ليبيا ، وحتى على أراضيه. هذا يمكن أن ينتهي بشكل سيئ للغاية ".

جدير بالذكر أن أنقرة تخفي بشكل جيد معظم الخسائر في صفوف الجيش التركي في ليبيا ، ليس فقط عن المجتمع الدولي ، ولكن أيضًا عن مواطنيها. ففي أوائل مارس ، نشرت مراسلة قناة OdaTV هوليا كيلينس مقالًا عن جنازة سرية في مانيسا (تركيا) دون أي مراسم لعضو في منظمة المخابرات الوطنيةMIT) ) الذي قتل في ليبيا. في نهاية الشهر نفسه ، نشر على حساب تويتر الرسمي للجيش الوطني الليبي نداء بشأن أربعة جنود قتلى من القوات المسلحة التركية ومرتزق سوري تابع لحكومة الوفاق الوطني ، الذين رفضت السلطات التركية دفنهم. وطلبت قيادة الجيش الليبي من الهلال الأحمر والصليب الأحمر حل هذه القضية.

يعتقد الكولونيل المتقاعد أن نشر معلومات حول كل الأتراك القتلى في الأراضي الليبية يمكن أن يسبب عاصفة من الغضب العام في تركيا ويصبح شرارة للانقلاب العسكري المقبل. وأوضح أنه بالتحديد خوفًا من مثل هذه العواقب ، لن يبلغ أردوغان وحكومته مواطنيهم بعدد جميع الجنود والضباط الأتراك الذين قتلوا.

"لماذا لم يسرع الأتراك ، عندما اخبرهم الليبيون: "خذوا جثث جنودكم وضباطكم" ، في القيام بذلك. هذا واضح جدا تركيا تخاف من ذلك إذا تم جلب العشرات من الجنود الأتراك الموتى إلى وطنهم-سيكون هذا جحيما ، سيكون دليلا على تدخل عسكري مباشر من تركيا في ليبيا. هذا سيكون "ديناميت" تحت "الكرسي الملكي" لأردوغان. ولهذا تتخذ أنقرة موقفا هزليا كهذا ، تنكر جنودها المرسلين إلى أراضي دولة شمال أفريقيا الذين توفيوا هناك.

واختتم فيكتور بارانيتس قائلا: "الواضح تماما أن المجتمع التركي مهتم بهذا السؤال ، لماذا يموت جنودهم في ليبيا؟ لم يقدم أردوغان حتى الآن إجابة واضحة على هذا السؤال ، على الرغم من أنه لا يخفي على الإطلاق أنه يدعم الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني التابعة لفايز السراج. الآن نرى النتيجة المحزنة لهذا التعاون. كلما زادت توابيت الجنود والضباط الأتراك الذين ستجلبهم تركيا من ليبيا وسوريا ، قل احتمال فوز أردوغان في الانتخابات المقبلة. فهو يحفر لنفسه مقبرة سياسية ، و لن يغفر له الشعب التركي ذلك. أعتقد أن تركيا ، التي اعتادت طقوس الانقلابات العسكرية ، قد يحصل فيها انقلاب آخر".

وهكذا ، يمكننا أن نستنتج أنه من غير المحتمل أن تعترف أنقرة بحقيقة الغزو العسكري لليبيا وستستمر في التقليل من خسائرها في أراضي الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. ومع ذلك ، في عصر تكنولوجيا المعلومات والشبكات الاجتماعية ، سيكون من الصعب للغاية على أردوغان إخفاء الحقيقة بشكل كامل عن المجتمع التركي.

نذكر أنه في محيط مطار معيتيقة بطرابلس يوجد سجن يحمل نفس الاسم ، حيث يتم احتجاز روسيين اثنين لمدة تزيد عن عشرة أشهر بشكل غير قانوني - عالم الاجتماع مكسيم شوغالي وسامر سويفان. تم اختطاف موظفي مؤسسة حماية القيم الوطنية ، الذين يجرون أبحاثًا اجتماعية في ليبيا ، على يد مسلحين من مجموعة الردع التي تسيطرعليها وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني في مايو 2019. وحتى الآن ، لم تقدم حكومة فايز السراج العميلة أي اتهامات رسمية ضد الروس.