Гулькина расскажет Кудрявцевой о причинах конфликта с Суханкиной

Москва, 26 марта. Певица Наталья Гулькина станет гостьей передачи «Секрет на миллион». В гостях у Леры Кудрявцевой она расскажет о том, почему вынуждена была порвать с «Миражом», и объяснит, почему у нее не сложились отношения с Маргаритой Суханкиной.

В программе на телеканале НТВ Гулькина расскажет, почему ушла из группы «Мираж» и о причинах сложных отношений с Маргаритой Суханкиной и другими участницами группы.

Как отмечает KP.RU, отдельной темой станет личная жизнь Натальи. Певица четыре раза была замужем, причем один из ее мужей, Константин Терентьев, также являлся поп-героем 1990-х. Он выступал в коллективе «Шериф».

Гулькина расскажет о своих планах в карьере актрисы, а также о том, как живет с учетом непростой сегодняшней финансовой ситуации. Программа «Секрет на миллион» выйдет в эфире НТВ 28 марта.

Ранее СМИ сообщали, что Гулькина решила написать завещание. Идея об этом пришла к ней после того, как она услышала о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Певица отметила, что это страшная болезнь, от которой никто не застрахован, передавала «Газета.ру». Певица также добавила, что она восхищается артистами, которым удалось побороть этот недуг.

В конце февраля сообщалось, что шоумен и телеведущий Максим Галкин принес свои извинения Натальей Гулькиной в связи с некорректными высказываниями в ее адрес. Поводом для извинений стал выпуск программы «Сегодня вечером» на Первом канале, в ходе которого Галкин заявил, что Гулькина «пела под фонограмму» одну из песен группы «Мираж», которая якобы была записана Маргаритой Суханкиной. Позднее Гулькина опровергла слова Галкина и обвинила телеведущего в клевете. Певица подчеркнула, что никогда не пела под фонограмму Суханкиной, а также покинула группу, когда продюсер коллектива Андрей Литягин предложил ей петь под фонограмму.