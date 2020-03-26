Страдавшая анорексией дочь Догилевой поучаствовала в обнаженной фотосессии

Москва, 26 марта. Дочь актрисы Татьяны Догилевой Екатерина обнажилась перед камерой. Ранее 25-летняя девушка страдала анорексией.

Екатерина Догилева перевоплотилась в одну из героинь картин Рафаэля. Ради творческого эксперимента дочери известной актрисы пришлось обнажиться перед камерой. На кадрах девушка предстала с обнаженной грудью. По ее словам, с помощью фотосессии она борется с тоской во время карантина.

«Творчество помогает отвлекаться в это очень странное время. Творите, если есть такая возможность. Шекспир в свое время, будучи в изоляции, написал «Короля Лира», может, сейчас самое время взяться за давнишние проекты», — объясняет Екатерина.

Интернет-пользователи остались восхищены смелым поступком Екатерины. По их мнению, девушка сейчас находится в отличной форме. Ранее дочь актрисы страдала анорексией. Она признается, что в один момент дошла до критической точки, и у нее были реальные проблемы со здоровьем.

«Один раз я ничего не ела в течение 10 дней. В общей сложности скинула около 25 кг. Есть больше не могла вообще — организм отторгал любую пищу. На фоне анорексии у меня началась булимия», — признается дочь Татьяны Догилевой.

Екатерина говорит, что смогла справиться со сложностями благодаря помощи специалистов. По ее словам, дома она избавилась от весов и больше не практикует жесткие диеты. Девушка заявляет, что гордится своим телом, и что приняла себя такой, какой есть. Начинающая актриса ставит на первое место человеческие качества, а не внешность.

Ранее сообщалось, что фанаты не смогли узнать на фотографиях со съемок Татьяну Догилеву. Поклонники заметили, что артистка набрала лишний вес и сильно изменилась.