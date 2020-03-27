«Шакалы»-русофобы – животные подлые и трусливые. Колонка Голоса Мордора

Итальянцы горячие и прямые люди. Могут высказать в лицо так, что мало не покажется.

Вот например губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, который назвал тех, кто как-то критикует российскую помощь Италии, «шакалами». Слова резкие, но он знает, о чем говорит. Ведь именно в Ломбардии находится многострадальный город Бергамо, который является эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции в Италии, тот город, в котором люди привыкли видеть сотни гробов каждый день.

Сеньор Фонтана прекрасно знает, что творится в его городе и какая помощь нужна. Я вообще подозреваю, что там нужна любая помощь, любая пара рук, потому что врачи в Бергамо буквально валятся с ног, работая сутками без перерыва.

Российские врачебно-сестринские бригады, прибывшие в Бергамо, будут работать на самом тяжелом участке – в нескольких пансионатах для пожилых людей, которые сейчас превратились в больницы, где борются с коронавирусом. Как известно, пожилые люди входят в группу риска, именно у них заболевание протекает наиболее тяжело и им нужна помощь в первую очередь.

В Испании вообще произошла страшная история с домами для пожилых людей, которые оказались брошены персоналом на произвол судьбы. Работники оттуда просто ушли, скорее всего из-за боязни заразиться коронавирусом. Ушли, бросив стариков умирать. Картина которую увидели испанские военные, которым было поручено проинспектировать эти пансионаты, была ужасной. Умершие и живые находились вместе, в одних помещениях. Кстати в Испании ситуация с коронавирусом ничуть не лучше, чем в Италии. А по цифрам и динамике развития, вполне вероятно, что Испания выйдет в лидеры этого страшного рейтинга в Европе.

Но вернемся к Италии. Весь сыр-бор в общем-то из-за одной колонки в итальянской газете «Ла Стампа». В одной авторской колонке этой газеты появился материал, гласящий о том, что 80% российской помощи Италии бесполезны. Что конкретные параметры помощи не согласовывались и еще много подобной чуши. Известно об этом якобы со слов «высокопоставленного источника», какого, конечно же не сообщается. Это же такая извечная классика с «высокопоставленными источниками», прием, которым можно прикрывать любую ложь и мерзость. И эта колонка появилась как раз в тот момент, когда итальянцы благодарили Россию за помощь, в прессе, социальных сетях. Да в той же «Ла Стампа» были материалы, в которых о помощи России говорилось с благодарностью. Но видно кому-то уж очень необходима измазать грязью все, что связано с Россией. И разумеется именно эту колонку русофобы всех мастей стали выставлять за абсолютную, непререкаемую истину. Наплевав на очевидные факты и на смелость тех российских врачей и военных, которые отправляются в больную Ломбардию.

Колонна машин оказалась впечатляющей. Очень много дезинфекционных установок, наверное большинство, а ведь именно они сейчас необходимы для обеззараживания итальянских городов – транспорта, улиц, объектов инфраструктуры. И вот именно эту помощь у кого-то появляется непреодолимое желание назвать «бесполезной». Наверное по мнению того, кого губернатор Ломбардии метко назвал «шакалом», полезная помощь это та, что предоставляют соседи Италии. А они не предоставили ничего. Разве что Германия, которая взяла нескольких тяжелых пациентов в свои больницы, доставив их из Италии военным самолетом.

Но сеньор Аттилио Фонтана не знает, что достаточное количество шакалов живет и в России. Конечно, в сравнении с населением России, они составляют статистическую погрешность, но зато они очень активны и у них есть свои СМИ. Они с удовольствием сегодня присоединились к итальянскому колумнисту, поливая грязью Россию, ее врачей и военных. Работа у них такая, они за это получают деньги. Но простой народ, как в России, так и в Италии, прекрасно видит разницу между добром и злом и чувствует, на чьей стороне правда. И всем хорошо известно, что шакалы – животные подлые и трусливые.