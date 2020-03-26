ЕС утвердил новую морскую операцию для контроля за оружейным эмбарго в Ливии

Брюссель, 26 марта. В рамках саммита глав государств Европейского союза были достигнуты соглашения о начале новой военно-морской операции, призванной ужесточить контроль за соблюдением запрета ООН на поставки вооружений в Ливию. Подробности сообщает портал Africaintelligence.

Операция получила название Irene, она заменит ныне действующую операцию Sophia, ее срок истекает в конце этого месяца. В четверг, 26 марта, послы ЕС обговорили детали операции по контролю за оружейным эмбарго, Греция, как и в случае с Sophia, настаивает на своей главенствующей роли. Глава МИД страны Никос Дендиас подчеркнул готовность Афин предоставить не только свои корабли, но и самолеты. Для Греции это очередная возможность создать препятствия для своего старого противника — Турции, с которой есть ряд затянувшихся противоречий: по Кипру и теперь по Ливии, в частности.

В Греции неоднократно заявляли, что меморандумы о военном сотрудничестве и перераспределении границ, заключенные между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и Турцией, ставят под угрозу безопасность во всем средиземноморском регионе. Афины поддерживают Восточное правительство Ливии и выступают в Европейском союзе с требованием признать ПНС незаконным.