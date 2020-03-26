Либеральное издание «7x7» и «Команда 29» причастны к организации политической провокации по заказу скандинавских НКО

Федеральное агентство новостей раскрыло детали подготовки политической провокации иностранных структур о якобы нарушении прав коренных народов Севера в России. Скандинавские НКО заказали подготовку интервью с руководителем Саамского парламента Кольского полуострова Валентиной Совкиной на тему якобы нарушения прав коренных народов Севера и притеснения правозащитников органами власти и силовиками. Исполнитель заказа – журналист, приближенный к либеральному изданию «7x7». Подробности читайте в материале ФАН.

«Правда по заказу»

По словам источника ФАН, знакомого с ситуацией, скандинавские политические структуры и НКО заказали интервью, которое в негативном свете выставит правоохранительные и государственные органы России.

«Некие скандинавские правозащитные движения обратились к специалисту медиаотдела правозащитного объединения «Команда 29» Татьяне Торочешниковой и заказали интервью на тему «Нарушение прав коренных народов Севера и притеснение правозащитников, активистов со стороны силовиков и органов власти». Беседу необходимо было провести с Валентиной Совкиной — руководителем Саамского парламента Кольского полуострова. Но Торочешникова передала исполнение по своим каналам в либеральное СМИ. Предположительно, беседа запланирована на 27 марта», — отметил источник.

По данным собеседника ФАН, Торочешникова для подготовки задания связалась с редактором оппозиционного издания «7х7» Максимом Поляковым, который перепоручил организацию интервью своему корреспонденту в Мурманске Евгении Волковой. Именно этот журналист — окончательный исполнитель заказа иностранных НКО.

«В ходе беседы Волкова должна будет поднять вопросы притеснения, преследования активистов и нацменьшинств Севера, а также выяснить, как их и лично Совкину притесняют полиция и государство. Приведу пример вопроса: «Каким образом в Мурманской области силовые структуры работают против гражданских активистов, преследуют их?» Важно, что само интервью предназначено для передачи заказчику и размещения в иностранных СМИ», — подытожил собеседник.

Либеральные коллаборационисты

Журналисты ФАН перепроверили полученную информацию, а для прояснения всех обстоятельств связались с персоналиями, на которых указал наш источник. Отметим, что записи всех разговоров есть в распоряжении нашей редакции.

Первый звонок мы сделали «главному виновнику торжества» — руководителю Саамского парламента Кольского полуострова Валентине Совкиной, которая по замыслу заказчиков и журналистов должна была рассказать о притеснении правозащитников и активистов. В беседе с ФАН она подтвердила, что интервью с Волковой запланировано, а тема про притеснение народов Севера и правозащитников — верна.

«Интервью еще нет, но мы его планируем. О том, где именно будет публиковаться интервью, мы не говорили. Меня просто попросили уделить время. Но в любом случае я выясню все детали», — заявила Совкина в разговоре с корреспондентом ФАН.

Беседа расставила точки над i и подтвердила факт исполнения поставленной иностранцами задачи либеральным медиа.

Другие собеседники из указанной выше «цепочки» не были столь откровенны. Наоборот, они быстро сворачивали неудобную для них беседу и отказывались подробно отвечать на вопросы под самыми разнообразными, а порой смешными предлогами.

Редактор издания «7x7» Максим Поляков отказался разговаривать с коллегами из ФАН из-за того, что у него под конец рабочего дня ну совсем пропало желание говорить.

«Ну, я не хочу с вами разговаривать. Просто не хочу. И вообще, у меня нет времени. Вы звоните мне в конце рабочего дня. Если хотите задать какие-то вопросы, то вам нужно позвонить главному редактору и направить запрос», — заявил Поляков.

Мурманский корреспондент Евгения Волкова была так же немногословна, как и ее работодатель из издания «7x7». Вопросы об организации интервью с Совкиной сначала вызвали у нее непродолжительный ступор, а потом и вовсе заставили бросить трубку. Однако факт выполнения заказа девушка так и не опровергла, равно как и тематику интервью.

«Я готовлю множество интервью в качестве журналиста. Все вопросы вы можете задавать моему редактору», — отметила Волкова.

На пояснение, что Максим Поляков отказался давать комментарий ФАН, корреспондент отреагировала «нервным облегчением» и оперативно самоустранилась от беседы «отговоркой с вешанием трубки».

«Если редактор не смог ответить на вопрос, я уж тем более не смогу», — хихикнув, заявила Волкова.

Личный телефон Татьяны Торочешниковой в публичном доступе нам найти не удалось. Поэтому мы напрямую обратились в медиаслужбу «Команды 29». В сложившейся беседе нам отказали предоставить контактный номер и не ответили на вопросы о заказе скандинавских НКО, но пообещали перезвонить и передать интересующие нас вопросы Татьяне.

Через некоторое время с редакцией снова связалась «Команда 29». Но вместо Торочешниковой на диалог вышла пресс-секретарь правозащитного объединения, которая представилась «Элей». По разговору сразу стало понятно, что цель обратного звонка, скорее всего, выставить объединение непричастным ни к каким заказам. «Эля» удивлялась происходящему, заявляла о своем непонимании.

По словам пресс-секретаря, официально неизвестно, чтобы в «Команду 29» обращались с подобным заказом, а в целом все материалы, предназначенные для объединения, публикуются на официальном сайте «Команды 29». В то же время пресс-секретарь дала понять, что Торочешникова, как журналист, в свободное время может заниматься своими публикациями самостоятельно, а эта деятельность уже на ее совести.

«Журналисты в России, если работают в одном издании, вполне могут заниматься фрилансом. Могут писать какие-то тексты. Все, что пишется для нашей организации — «Команды 29», — публикуется на сайте «Команды 29» и больше нигде», — объяснила ФАН пресс-секретарь.

Подозрительное поведение представителей «Команды 29», выраженное в сбивчивых комментариях и отказе предоставлять какую-либо точную информацию, попытка выставить себя непонимающими, говорят о том, что в объединении, скорее всего, знали о заказе, но на неудобные вопросы отвечать не хотелось.

Работа России с нацменьшинствами

Так как либеральные СМИ и правозащитники отказались вести конструктивный диалог, не ответили на простые и понятные вопросы, в том числе не объяснили актуальность проблем нацменьшинств Севера и заинтересованность соседей по Северу, ФАН решил обратиться за разъяснением к эксперту, объяснив сложившуюся ситуацию с «Командой 29», «7x7», Светланой Совкиной и заказным интервью.

Интервью ФАН дал доктор философских наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ, директор института народов Севера РПГУ Игорь Набок.

По словам профессора, он никогда не сталкивался в своей практике на Севере с преступлениями, которые связаны с притеснением коренных народов и деятельностью полиции против правозащитников.

«У нас на Севере есть специализированная «Ассоциация малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», которая внимательно следит за всеми проблемами. У нас в списке 41 народ. Такого в мире нигде нет. У меня есть выпускник «РГПУ Севера» Григорий Ледков. Он сегодня депутат Госдумы РФ и президент указанной ассоциации. Он тоже занимается проблемами народов, решает много вопросов и проблем. Я лично не знаю о преследованиях, притеснениях и правонарушениях. Может быть, что-то есть, но не политического характера. Если уж говорить о норвежских малочисленных народах — саамах, — у них совсем недавно этот народ еще не признавался. Не признавалось право на самоопределение, язык. Недавно у них поменялось отношение к ним. У нас же большая традиция поддержки народов, образования и поддержки культуры», — отметил Набок.

По мнению профессора, заказ подобных статей — это признак борьбы государств на международной арене. Мировому сообществу не нравится, что Россия становится сильней, а потому иностранные политические структуры ищут любые инструменты для оказания давления, в том числе через подобного рода провокации. Однако вряд ли Западу удастся использовать тематику проблем малочисленных народов.

«Я знаю, что у нас в стране ввели концепцию устойчивого развития коренных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. Она реализуется. Я уже говорил, что мы помогаем с образованием. Готовим учителей истории, культурологов. Мы работаем с активистами. Среди них много умных, замечательных ребят, которые помогают нам и обсуждают сложные вопросы развития своих народов», — рассказал собеседник ФАН.

Работе России с малочисленными народами, в том числе Севера, могут позавидовать все остальные страны, подытожил Набок.

Иностранное вмешательство

Суверенитет и территориальная целостность России ежедневно подвергаются атакам из-за рубежа. Инструменты воздействия на общество разнообразны, но один из самых действенных — попытка повлиять на сознание через СМИ. Раскачивание ситуации производится через воздействие на нацменьшинства часто с внедрением сепаратистских идей. Странно в этом то, что иностранным НКО помогают российские организации, имеющие ресурсы для действия на территории РФ и возможность трансляции нужной информации в российском информационном пространстве. Неудивительно, что выбор иностранных заказчиков пал на «Команду 29», которая выступает, в частности, в поддержку осужденных за организацию запрещенного в РФ террористического сообщества «Сеть». Ведь сегодня это дело используется многими СМИ и правозащитниками, чтобы создать иллюзию «тоталитарного российского государства» и оказать давление на власть.

Еще более неудивительно, что журналистка «Команды 29» обратилась за помощью к изданию «7х7», также поддерживающему фигурантов резонансного дела, обвиненных в двойном убийстве. Общие тезисы позволили им создать своеобразный альянс, действующий в интересах заказчиков, осуществляющих вмешательство во внутренние дела России с целью подрыва суверенитета и дробления богатой ресурсами территории.

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России должна обратить внимание на деятельность «Команды 29» и издания «7х7» и дать соответствующую оценку их сотрудничеству с иностранными НКО, создающими с их помощью образ «тоталитарной России» в заграничных медиа.