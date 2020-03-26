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Старейшины Абу Каммаша и командование Рас Джадира отказались от ПНС в пользу ЛНА

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укп

Абу Каммаш, 26 марта. Жители ливийского города Абу Каммаш и пограничный пункт Рас Джадира на границе Ливии и Туниса отказались признавать над собой власть режима Файеза Сарраджа, встав на сторону армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Об этом 26 марта сообщается в Twitter.

Старейшины Абу Каммаша отказались подчиняться боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и выступили с поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА). Как отмечает издание Afrigatenews, командование и полиция пограничного пункта Рас Джадира, расположенного на границе Ливии и Туниса, объявило о переходе в подчинение Восточному правительству.

В среду, 25 марта, ПНС объявило о развертывании новой наступательной операции против ЛНА «Шторм мира». Военный эксперт Борис Рожин, оценив провальные итоги наступления боевиков, заявил, что их операция стала самой «нелепой» за последние годы.

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