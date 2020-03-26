Названа вероятная причина взрыва дома в Магнитогорске

Магнитогорск, 26 марта. Причиной взрыва газа в пятиэтажном доме в Магнитогорске, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Об этом в четверг сообщило региональное управление МЧС России.

«По предварительной информации, от нарушения правил эксплуатации газового оборудования произошел хлопок газа с последующим воспламенением в квартире на втором этаже», — говорится в сообщении.

Пожар произошел в жилом доме, расположенном на улице Доменщиков. Взрыв газа привел к возгоранию квартиры на втором этаже. Сотрудникам МЧС удалось вывести из горящего дома 31 жильца, однако два человека все же погибли. На месте работают сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория.

Депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов в разговоре с Федеральным агентством новостей призвал наказать местные власти за то, что припаркованные автомобили мешали пожарным подъехать к горящему зданию. По его словам, ответственность за эту ситуацию в первую очередь ложится на органы местного самоуправления, которые дают разрешение на точечную застройку. В итоге жильцам приходится парковать машины в неположенных местах, поскольку никаких альтернатив у них нет.

Позиция Старовойтова соотносится с ранее озвученным предложением Дмитрия Ионина, который предлагал наказывать за автомобили, мешающие проезду машинам экстренных служб. Правда, Ионин возлагает ответственность на самих автомобилистов,а не на власти.