Киев, 26 марта. Украина намерена завершить войну в Донбассе и провести выборы по украинскому закону, заявил министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

«Мы собираемся закончить войну, восстановить суверенитет Украины, провести выборы местных властей по украинскому закону и восстановить украинскую власть, повесить украинские флаги на всех административных зданиях», ― сказал Резников.

Министр отметил, что для этих целей был создан «консультативный совет с ОРДЛО». Резников добавил, что участие в реинтеграции должны принять украинцы, живущие на подконтрольной Киеву территории.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР — со столицами в Донецке и Луганске. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках, однако в Донбассе все еще фиксируются обстрелы со стороны украинских военнослужащих.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что Киеву сейчас желательнее заморозить тему Донбасса, отложить решение проблемы на неопределенный срок. Перед Киевом стоят более важные внутренние задачи — чехарда с правительством, отметил эксперт.