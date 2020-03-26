Будущее спортсменов в связи с переносом Олимпиады? ФАН-ТВ

С 26 марта и коньки, и футбольные бутсы можно повесить на гвоздь: по приказу правительства, с этого дня соревновательная и тренировочная деятельность запрещена. По всей России закрылись спортклубы и фитнес-центры. Карантин разогнал по домам и спортсменов, и весь тренерский состав. Исключение составили лишь члены сборных команд России.

«Тренировки все отменены до особого распоряжения, пока до 12 апреля. Ну и сами тоже — завтра уеду на дачу и буду издали наблюдать за новостями», — признается вице-президент федерации хоккея Петербурга Василий Каменев.

Еще два дня назад и речи не было об отмене Олимпийских игр в Токио, однако в связи со стремительным распространением вируса в мире вопрос «сможет ли Япония обеспечить безопасное проведение?» сменился на «сможет ли весь мир безопасно посетить страну?». Внезапный перенос многих чемпионатов мира для атлетов стал неприятным сюрпризом: в некоторых видах спорта переходный возраст и изменения организма могут помешать отобраться на следующий год. Однако, как говорят сами спортсмены, здоровье важнее. Некоторые виды соревнований, такие как хоккей или фигурное катание пандемия застала в межсезонье.

«В принципе соревновательный сезон закончен, и сейчас у нас отдых. И карантин выпадает на такое время, когда все спортсмены находятся в межсезонье. Поэтому никакой опасности потерять форму или еще что-то у нас особо нет», — успокаивает председатель Комиссии спортсменов при Федерации фигурного катания Алена Леонова.

Что касается сборов, то импортозамещение и тут подоспело: спортивные федерации рассказывают о новой базе в Кисловодске. Единственное, что беспокоит и команды, и одиночников — ситуация неопределенности.

«И теперь вторая неопределенность — как готовиться к следующему сезону, когда хоккеисты смогут начать тренироваться, сможем ли мы начать следующий сезон, который, в принципе, открывается в сентябре. Сможет ли планово пройти подготовка, и сможет ли вообще пройти этот чемпионат. Потому что и для команд, и для игроков, и для спонсоров, и для болельщиков эта неопределенность самая страшная», — переживает Василий Каменев.

В целом спортивный мир реагирует на пандемию без паники. Вирус однозначно ударит по уровню спорта во всем мире. Однако атлеты как никто другой умеют бороться с трудностями и вполне смогут коронавирус.