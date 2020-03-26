Рожин оценил провал новой военной операции боевиков ПНС «Вулкан Гнева»

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, 25 марта объявило о начале новой наступательной операции «Шторм мира». Главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин отметил на своей странице в LiveJournal, что боевики ПНС не захватили тех территорий, какие планировали, и понесли ощутимые потери.

Боевики ПНС накануне провели серию обстрелов по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА), расположенным на южных окраинах Триполи. Кроме того, террористы организовали операцию по захвату авиабазы аль-Ватыя, взяв ее под свой контроль. Силы ЛНА провели ответную операцию, освободив объект от джихадистов. Военный эксперт Борис Рожин выразил мнение, что, скорее всего, к наступлению боевиков нелегитимного «правительства» подоткнула Турция.

Главным объектом атаки ПНС стала авиабаза аль-Ватыя, благодаря которой ЛНА эффективно противостоит турецкой интервенции в Триполи. По словам эксперта, в последние недели Турция понесла ощутимые потери, именно поэтому Анкара подтолкнула боевиков к наступательной операции на авиабазу.

«От побережья к базе аль-Ватыя выдвинулись существенные силы (легкая пехота на тачанках и ББМ при поддержке турецких БПЛА). И на первом этапе наступавшим сопутствовал успех. Отряды ПНС просто доехали до базы и ворвались на ее территорию, начав постить фотки различной техники (танков, ББМ, самолетов)», — заявил он.

Однако вскоре ситуация изменилась кардинальным образом — ЛНА задействовала дополнительные войска и очистила авиабазу от боевиков, заставив их отступить.

«Пожалуй, это самое нелепое «наступление» за последние годы», — подытожил Борис Рожин.

Напомним, накануне, 25 марта, ПНС сообщило о начале новой наступательной операции «Шторм мира», несмотря на гуманитарное перемирие. Террористы ударили артиллерией по позициям ЛНА к югу от Триполи.