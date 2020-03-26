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КПРФ выплатит Ульяновской области почти 5 млн рублей за махинации на выборах

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КПРФ выплатит Ульяновской области почти 5 млн рублей за махинации на выборах

Ульяновск, 26 марта. Ульяновское отделение КПРФ оштрафовали на 4,5 млн рублей за махинации на местных выборах. Об этом сообщил член избирательной комиссии Ульяновской области Иван Гусев, сославшись на решение суда.

Напомним, что в 2018 году в Ульяновской области прошли выборы в местные муниципалитеты и региональный парламент. Партия КПРФ выставила своих кандидатов таким образом, что один человек шел сразу по нескольким избирательным округам. В итоге выигравшие на выборах коммунисты просто выбрали себе один из мандатов, оставив остальные избирательные округа ни с чем, пишет «ПолитЭксперт».

Избиркомам пришлось снова проводить выборы в этих округах и привлекать дополнительные бюджетные средства. После этого избирательные комиссии обратились с иском к КПРФ и потребовали от партии возместить незапланированные расходы. Эти требования были удовлетворены.

Отметим, что это уже не первый связанный с КПРФ скандал за последнее время. Ранее Коммунистическая партия РФ провела в Москве митинг, нарушив предписание мэра Москвы Сергея Собянина не собираться больше 50 человек из-за коронавируса.

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Источник: ПолитЭксперт
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