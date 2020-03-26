Журналистам объяснили, почему Макрон посещает больницы без маски

Париж, 26 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон посещает медучреждения без медицинской маски, поскольку соблюдает все рекомендации Минздрава страны, заявила официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай.

«Почему президент республики не носит маску? Ну, просто потому что ему она не требуется, пока он соблюдает безопасную дистанцию по отношению к другим», — сообщила журналистам Ндиай.

По ее словам, даже перед брифингом все министры и премьер-министр стояли вдоль трибуны на безопасном расстоянии друг от друга — один метр.

«Общая рекомендация для всех гласит, что носить маску не нужно, если вы не болеете и если вы не являетесь врачом. Поэтому у президента республики нет причин отступать от рекомендаций, которые распространяются на всех жителей Франции», — резюмировала она.

Ранее СМИ обратили внимание, что Макрон посещает медицинские учреждения, включая больницу для заразившихся коронавирусом и центр для бездомных, без медицинской маски.

Днем ранее Макрон объявил, что в стране начинается запуск военной операции Résilience («Сила духа»). Она будет направлена на помощь и поддержку населения в период борьбы с коронавирусом. В рамках военной операции вертолетоносец-амфибия Mistral будет немедленно развернут на юге Индийского океана. Кроме того, в районе Антильских островов с апреля будет дислоцирован вертолетоносец Dixmude.

По официальным данным ВОЗ на вечер 26 марта, во Франции коронавирусом заражены 25 233 человек, зафиксировано 1 331 летальный случай. 17 марта во Франции были введены строгие ограничения на передвижения людей. Сообщалось, что карантин продлится не менее 14 дней.