Сотрудник аппарата Кабмина РФ отправлен на карантин с подозрением на коронавирус

Москва, 26 марта. Сотрудник аппарата правительства РФ отправлен на карантин с подозрением на коронавирус, об этом сообщили в пресс-службе Кабмина РФ.

«Аппарат правительства подтверждает выявление сотрудника, возможно заболевшего новой коронавирусной инфекцией, его тесты отправлены на дополнительную проверку», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сотрудник находится в изоляции. Контактировавшие с ним лица — под наблюдением. Все помещения, где находился сотрудник, прошли дезинфекцию.

По данным на 26 марта, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве. Таким образом, коронавирус охватил уже 56 регионов РФ. При этом девять человек с инфекцией за минувшие сутки полностью выздоровели.