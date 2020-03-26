США расширили санкции против Ирана

Вашингтон, 26 марта. США расширили санкционные списки по Ирану, дополнив их пятью физическими и 15 юридическими лицами. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

Включение в черный список означает для его фигурантов заморозку активов в США и запрет на бизнес-сотрудничество с американскими гражданами или компаниями.

Ограничения распространились на ряд иранских граждан, поскольку в ведомстве считают, что они связаны с силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

По версии ведомства, они «оказывают поддержку от лица КСИР», предоставляя, среди прочего, вооружение таким группировкам, как «Хезболлах» и «Асаиб Ахль аль-Хакк».

«Иран использует сеть подставных компаний для финансирования террористических группировок по всему региону, выкачивая ресурсы из иранского народа и отдавая приоритет марионеткам-террористам, а не основным потребностям своего народа», — считает министр финансов США Стивен Мнучин.

Кроме того, в министерстве внесли дополнительные данные о духовном лидере и руководителе Ирана Али Хаменеи, санкции против которого были введены еще летом 2019 года.

Вашингтон начал давить на Тегеран с помощью рестрикций давно. Действия американской стороны неоднократно осуждала Россия и многие лидеры европейских стран.

Хаменеи заявлял, что политика давления Штатов на иранскую нацию санкциями и угрозами не стоит и гроша.