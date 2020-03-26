Штраф для россиян за нарушение карантина составит до 300 тысяч рублей

Москва, 26 марта. Максимальный размер штрафа за нарушение карантина в России составит миллион рублей. Соответствующие правки правительство планирует внести в КоАП.

Такая сумма предусмотрена для юридических лиц. Должностные же могут заплатить до 500 тысяч рублей, а остальные граждане — до 300 тысяч рублей. Максимальная сумма будет взыскана в том случае, если нарушение, которое при этом не является уголовно наказуемым, повлекло смерть человека.

Согласно тексту поправок, которые подготовил Кабмин РФ, нарушения граждан, совершенные во время режима чрезвычайной ситуации, карантина или при угрозе распространения опасного для окружающих заболевания, будут наказываться штрафом в размере 15-40 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма составит 50-150 тысяч рублей.

Как объяснил ранее глава российского правительства Михаил Мишустин, кабмин вводит штрафы за нарушение карантина из-за того, что некоторые граждане демонстрируют легкомыслие.

По данным на 26 марта, в России выявлено 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В целом, вирус охватил охватил уже более 160 стран мира, его жертвами стали свыше 22 тысяч человек.

Власти России утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения коронавируса по стране. Во всех субъектах введен режим повышенной готовности, прекращено авиасообщение с зарубежными государствами, отменены или перенесены различные мероприятия, учебные учреждения перешли на дистанционный режим работы.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович ранее похвалила Россию за оперативно предпринятые меры и подчеркнула, что страна находится «на шаг впереди» в борьбе с эпидемией.