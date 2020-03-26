Минздрав Кубы сообщил о смерти россиянина от коронавируса

Гавана, 26 марта. Гражданин России скончался от коронавирусной инфекции на Кубе. Об этом в четверг сообщило министерство здравоохранения республики.

Там пояснили, что 45-летнего россиянина доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако усилий врачей оказалось недостаточно, чтобы спасти пациента. Ситуация усугублялась тем, что мужчина страдал от сахарного диабета.

Отметим, что коронавирус также был выявлен у 48-летней супруги россиянина, которая находилась в контакте со своим мужем. В настоящий момент женщина находится в изоляции. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, коронавирус диагностирован у 60-летней россиянки на Кубе. Она тоже находится в удовлетворительном состоянии. Всего на Острове Свободы зарегистрировано 67 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.